Sigmund Frojd - čovek koga mnogi kritikuju zbog preterane "seksualizacije" psihe - zapravo je veoma suptilno razumeo suštinu ljudskih odnosa, pogotovo majke i sina. Za njega majka i sin nisu bili samo "porodica", već drama na sceni gde nesvesno igra svoje tajne igre.

Frojd je majku nazivao prvim "objektom ljubavi", ali i prvom figurom protiv koje se dete mora boriti da bi postalo ono što jeste.

Nepoštovanje koje se javlja kod odraslog sina retko je povezano samo sa njegovim karakterom ili vaspitanjem. To je složen "koktel" povreda iz detinjstva, kulturnih stereotipa, unutrašnjih strahova i nesvesnih želja. A ako se posmatra samo iz svakodnevne perspektive ("Nezahvalan je" ili "Previše sam mu dao"), može se propustiti najvažnija stvar - duboki mehanizmi. Foto: Universal History Archive/Universal Images Group/Universal images group/Profimedia

Prvi razlog - želja za nezavisnošću

Svaka majka zna taj trenutak kada mali dečak iznenada počne da se buni. U detinjstvu to deluje slatko. Ali tokom godina, to se pretvara u distanciranje, u nevoljnost slušanja, a ponekad i u omalovažavanje.

Frojd je objasnio: odrastanje je prekid simbiotskog odnosa sa majkom. Što je zavisnost bila jača u detinjstvu, to će je sin snažnije odbaciti. Ponekad to izgleda kao nezahvalnost, iako je zapravo očajnički pokušaj sina da stekne sopstvenu nezavisnost.

Primer iz života: tinejdžer koji zalupi vratima ne mrzi uvek svoju majku. On proverava: hoće li ona podneti njegov odlazak? Hoće li mu dozvoliti da se odvoji?

Praktičan korak: dajte mu prostora. Pokažite poštovanje prema njegovim izborima. Rečenica poput: "Verujem ti" funkcioniše bolje od hiljada moralnih saveta.

"Ne biramo svoja osećanja, ali možemo birati šta ćemo sa njima."

Drugi razlog - Edipov kompleks

Najkontroverznija, ali i najpoznatija Frojdova ideja. Tvrdio je: u ranom detinjstvu, dečak doživljava majku kao objekat ljubavi, a oca kao rivala. Ako se ovaj unutrašnji sukob ne reši, on se pretvara u čvor koji ostaje zaglavljen.

Odrasli sin može nesvesno kriviti majku što zauzima "previše" prostora u njegovom životu. Ponekad se to izražava optužbama: "Kontrolisala si me" ili "Uvek si sve znala bolje od mene". Ali iza ovih reči nije bes odraslog muškarca, već senka dečaka koji nije uspeo da "pobedi" u svom detinjstvu.

Praktičan korak: smiren razgovor o prošlosti. Ne o krivici, već o sećanjima: "Šta je bilo dobro za tebe u detinjstvu? Šta je bilo teško?" Takav razgovor vam omogućava da preradite stari bol.

Treći razlog - projekcija sopstvenih neuspeha

Jedan od Frojdovih omiljenih termina - "projekcija". Kada osoba ne može da se nosi sa svojim problemima, ona ih nesvesno „prebacuje“ na nekog drugog. A najčešće - na one koji su joj najbliži.

Sin koji prolazi kroz krizu na poslu, u vezi ili u pronalaženju sebe može iznenada početi da kritikuje majku.

Rečenice zvuče oštro: "Nisi me dobro vaspitao/vaspitala", "Smetao/mešala si mi se", "Tvoja je krivica". Ali nije reč o njegovoj majci - reč je o njegovom sopstvenom bolu.

Praktičan korak: ne raspravljajte se i ne pravdajte se. Recite: "Čujem te. Hajde da pokušamo da razumemo šta te zaista muči." Ovo pomera fokus sa optužbi na suštinu.

Četvrti razlog - zavist prema majčinskoj moći

Majka ima posebnu moć koju ne mora uvek da shvata. Ona je izvor života, prvi autoritet, ona koja postavlja pravila. Za sina je to i divljenje i izazov.

Ako se muškarac oseća slabo, može nesvesno da zavidi ovoj majčinskoj moći. U svakodnevnom životu, ovo izgleda kao sarkazam, ismevanje majčinih navika, omalovažavanje njenih reči.

Praktičan korak: dozvolite sinu da oseti svoju važnost. Recite: "Ponosan sam na tvoje odluke" ili "Mnogo si postigao".

Ovo stvara osećaj jednakosti, a ne rivalstva.

Peti razlog - uticaj oca ili drugih figura

Frojd je oca video kao centralnu figuru u formiranju dečakove psihe. Ako se otac prema majci odnosio sa prezirom, sin gotovo automatski usvaja ovaj model. Čak i ako je on očigledno ne želi.

Nije samo otac taj koji utiče, već i drugi autoriteti: deda, stariji brat, očuh. Sin je možda gledao kako mu majku obezvređuju - i ponavlja taj scenario.

Praktičan korak: pokrenite temu vrednosti. Pitanje: "Šta za vas znači poštovanje? Kako vidite naše uloge?" pomaže sinu da shvati da njegovi stavovi nisu uvek njegovi - već nasleđeni.

Šesti razlog - potisnute emocije iz detinjstva

Frojd je naglašavao: dečja osećanja koja nisu pronašla izlaz pretvaraju se u hladnoću ili agresiju u odraslom dobu.

Dečaku je možda rečeno: "Ne plači", "Budi jak", "Pravi muškarci se ne žale". Ove fraze su delovale bezopasno, ali su ostavile bol unutra. A taj bol je često usmeren ka majci, kao najbližoj osobi.

Praktičan korak: stvorite prostor za otvorene emocije. Recite: "Važno mi je da te razumem, reci mi šta te muči."

Ponekad je sam ovaj korak dovoljan da led počne da se topi.

Sedmi razlog - strah od ranjivosti

Majka je simbol topline i zaštite. Upravo zato veza može biti opasna za odraslog muškarca. Priznati da mu je potrebna majčina ljubav znači priznati svoju slabost.

Frojd je ovo video kao jedan od glavnih izvora muške hladnoće. Sinu je lakše da se sakrije iza maske ravnodušnosti nego da prizna: "Potrebna mi je tvoja podrška."

Praktičan korak: pokažite da ranjivost nije slabost. Navedite primere: "Čak i jaki ljudi ponekad traže pomoć." Ovo smanjuje napetost i daje mu dozvolu da bude ono što jeste.

(Uniqorner)

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