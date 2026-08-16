Ipak, za njegova dela čuo je i svet – Cerska bitka, za vreme koje je ovaj čovek komandovao srpskom vojskom, bila je prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Posle nje, velike sile su shvatile da su možda pogrešno procenile malu srpsku vojsku koja se bori da sačuva svoju zemlju, ali i narod. Jer, Prvi svetski rat je za Srbiju bio borba za opstanak.

Zvuči neverovatno, ali kolike su bile patnje, nesreća ali i junaštvo srpskog naroda znali su žitelji daleke Kanade!

Putnik stigao do Kanade

Neposredno posle kraja Velikog rata, 1918. godine, stanovnici Kanade su jednu svoju planinu nazvali “Putnik” odajući tako počast srpskom narodu i vojvodi Radomiru Putniku.

Između provincija Alberta i Britanske Kolumbije, kao deo lanca Stenovitih planina, u planinskom masivu Kananaskis tako i danas stoji planina Putnik. Visoka je 2.940 metara i iako su možda stanovnici Kanade zaboravili odakle potiče njeno ime, ima i onih koji to još uvek dobro znaju. Foto: Vikipedija, printskrin Jutjub/

Skoro sto godina posle imenovanja, 2012. godine, planina je dobila i svojevrsnu “krštenicu” – u podnožju ovog masiva postavljena je spomen-ploča sa natpisom:

“Planina Putnik nazvana je u znak večnog sećanja na muškarce i žene iz savezničkih oružanih snaga u Srbiji i njihovog vođe, vojvode Radomira Putnika (1847–1917). Srbija je izgubila četvrtinu svog stanovništva, kako pripadnika vojske, tako i civila za vreme Prvog svetskog rata (1914–1918). Ova žrtva bila je deo kanadskih i savezničkih borbi u Evropi protiv tri carevine u cilju zaštite ljudskih prava i slobode čovečanstva.”

Tabla je rezultat rodoljubivog rada Srba u dalekom svetu okupljenih u Ravnogorskom pokretu iz Kalgarija i grupe ljudi iz Edmontona.

Većina ljudi iz Srbije je verovatno nikada neće videti svojim očima, ali treba da zna da ona postoji. Da se ne zaboravi… Foto: Vikipedija

(Istorijski zabavnik)

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