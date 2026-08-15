Na prvi pogled, ovo je obična novčanica kojom se numizmatičari, kolekcionari, ali i struka ne bave previše. Međutim, kada se uđe malo dublje u analizu ove novčanice i motiva na njoj, malo po malo počinje da se razotkriva zanimljiva i ne tako jednostavna priča.



Poznato je da novčići i papirni novac nose različite prikaze i simbole.

Najčešće se radi o simbolima pripadnosti određenoj zemlji, istorijskim ličnostima, opštim i nacionalnim znamenitostima itd. Isto tako, novac ponekad sadrži simbole koji nisu baš jasni široj populaciji, ali su prepoznatljivi samo uskoj grupi ljudi.

O tome se ne govori mnogo u javnosti, niti se o tome piše. Jedina stvar koja se ponekad analizira u medijima je čuvena novčanica od 1 američkog dolara, na kojoj je prikazana piramida sa "svevidećim okom" (oko proviđenja) na vrhu. O tome se onda piše kao o masonskom simbolu i istovremeno objašnjava uticaj masonerije na formiranje Sjedinjenih Država. Drugi elementi ove novčanice se takođe analiziraju i najčešće povezuju sa teorijama zavere.

Tema simbola na dolarskoj novčanici odavno je izlizana u medijima, ali je malo poznato da postoji jugoslovenska novčanica koja sadrži i neobične simbole koji se mogu asocirati na slobodne zidare, odnosno masone.

Poslednjih godina socijalističke Jugoslavije, kada je inflacija već uzela maha, 01.06.1989. puštena je u opticaj nova novčanica od 100.000 dinara sa datumom 01.05.1989.

Novčanica je imala lik devojke i zbog svoje crvene boje je u delovima bivše Jugoslavije bila poznata kao “crvena“. Na dan puštanja u opticaj, to je bio najveći apoen jugoslovenskog dinara ikada pušten u opticaj. Usled galopirajući inflacije, novčanica je brzo izgubila na vrednosti i nakon toga izdavani još veći apoeni jugoslovenskog dinara – sve do novčanice od 2.000.000 dinara, navodi Numizmatika.net a prenosi Depo.ba.

Nakon dinarske reforme koju je sproveo tadašnji savezni premijer Ante Marković, sa novčanica su “skinute” 4 nule i ova novčanica od 100.000 dinara je kasnije postala novčanica od 10 dinara iz 1990. godine. Bilo je to intrigantno pitanje za tadašnju javnost – ko je devojka na novčanici? Bilo je raznih teorija i spekulacija. Između ostalog, neki su tvrdili da je u pitanju Titova unuka. Međutim, nije se radilo o Titovoj unuci, kako su neki mislili, ili bilo kojoj drugoj poznatoj ličnosti, već o izmišljenom liku – koji je nastao tako što je autor “iskombinovao” lica svoje dve ćerke.

Konkursna dokumentacija je tražila od autora devojku sa “optimističnim pogledom u budućnost“. Autor je napravio portret nasmejane devojke, ali je zamoljen da smanji njen osmeh. Tako je na kraju devojka imala “prigušen, tajanstvenosmeh“. Zbog tog tajanstvenog osmeha, ova devojčica je bila nešto kao jugoslovenska, numizmatička Mona Liza.

Ova novčanica je danas, kao i ostale novčanice iz te serije, prilično uobičajena i česta na numizmatičkom tržištu. Na prvi pogled, to je obična novčanica kojom se numizmatičari, kolekcionari, ali i sama struka ne bave previše. Nalazi se praktično u svakoj kolekciji, nije nešto posebno vredna, nema nekih poznatih varijanti, grešaka itd, pa je na prvi pogled obična, rekli bi “dosadna novčanica“.

Ali tako to izgleda kada se samo površno gleda na ovu novčanicu. Međutim, kada se malo dublje uđe u analizu ove novčanice i motiva na njoj, malo po malo počinje da se otkriva jedna zanimljiva i ne tako jednostavna priča. Prema nekim mišljenjima, ova novčanica je sve – samo ne “obična”. Veoma je zanimljiva i krije tajne koje se ne vide na prvi pogled i nisu vidljive svima. Za one koji znaju da prepoznaju skrivenu simboliku i poruke, cela priča oko ove novčanice izgleda drugačije, prenosi Depo.ba.

Na poleđini ove novčanice nalazi se umetnička kompozicija koja je najmisteriozniji element na jugoslovenskim novčanicama ikada. To je nešto što niko do danas nije uspeo da protumači. Prema konkursnoj dokumentaciji, tema ove novčanice bila je “obrazovanje“, pa su u skladu sa tim i motivi na licu novčanice – devojčica, učenica - i na poleđini – brojevi i slova – u skladu sa zadatom temom. Prema nekim drugim izvorima, naziv motiva na naličju je “kibernetika”.

Međutim, jasnijeg tumačenja ove kompozicije nema. Kada pogledamo naličje sa distance, centralna kompozicija izgleda kao ljudsko oko sa pikselizovanom zenicom. Naizgled ništa posebno, ali poznavaocima simbolike tajnih društava i teorija zavere je jasno o čemu se radi. A radi se o svevidećem oku – čuvenom masonskom simbolu koji najavljuje “novi svetski poredak“ i totalnu kontrolu svih pojedinaca u društvu.

Svevideće oko, takođe poznato kao "Oko Proviđenja", je simbol koji se sastoji od oka iz koga ponekad izlazi svetlost a može biti postavljeno unutar trougla. Prema nekim mišljenjima, to je simbol koji vuče korene iz starog Egipta i bio je povezan sa bogom Horusom. Ovaj simbol se nalazi i u hrišćanstvu gde oko unutar trougla predstavlja Svetu Trojicu, a okolo je oko Božije koje sve vidi (Božje oko gleda svuda, ništa mu nije skriveno).

Pored hrišćana, ovaj simbol preuzima veoma veliki broj organizacija, država i društvenih grupa, a posebnu pažnju mu poklanjaju tajna društva poput masona i iluminata. Vremenom je svevideće oko postalo jedan od najprepoznatljivijih simbola masonerije na svetu. Danas se ovaj simbol sve više povezuje sa sve većim nadzorom svetske populacije od strane država i tajnih društvenih elita. Tako je svevideće oko vremenom postalo zloglasni simbol orvelovskog Velikog brata i globalne zavere raznih tajnih društvenih grupa sa jednim jedinim ciljem – da zavlada celim svetom iz jednog centra moći, prenosi Depo.ba.

Da li je moguće da je ova novčanica zapravo poslala poruku ljudima šta ih čeka u budućnosti? Možemo samo da nagađamo.

Ova priča se ovde ne završava, ona ide dalje i postaje intrigantnija i neverovatnija. Pored "zenice" u oku je - P2. Na prvi pogled ovo nije ništa posebno, slovo kao slovo, broj kao broj. Čista slučajnost. Ali da li je baš tako? P2 ne znači mnogo prosečnoj osobi. Međutim, za upućenije, ta skraćenica svakako ima svoje značenje. P2 je akronim za kontroverznu italijansku masonsku ložu “Propaganda Due“ čiji su članovi bili visokorangirani političari, generali, mafijaši i biznismeni. Tokom 1960-ih i 1970-ih godina ova tajna organizacija bila je umešana u brojne političke afere, ubistva nepodobnih političara, ali i sopstvenih članova, kao i ekonomske i finansijske malverzacije.

Zbog svoje umreženosti u političkim, pravosudnim i privrednim organima bivše Italije i uticaja na političke i druge odluke na domaćem i međunarodnom nivou – nazvana je državom u državi i vladom u senci. Ovako moćna i uticajna organizacija verovatno je imala svoje saradnike i članove širom sveta. Socijalistička Jugoslavija svakako nije bila izostavljena iz oblasti njenog interesovanja. Da li je ovo bio način da se pošalje određena poruku javnosti? Ili je to slučajnost? O tome opet, takođe, možemo samo da nagađamo.

Ovo, naravno, nije kraj. Iznad P2 su velika slova - JAH. Za običnog čoveka “JAH“ ne znači ništa, bar ne na jezicima koji su se govorili u bivšoj Jugoslaviji. Ali reč “JAH“ nije bez značenja, prenosi Depo.ba.

U staroegipatskoj mitologiji Jah je ime lunarnog božanstva i povezano je sa verskim obožavanjem meseca. A sama reč znači – mesec. Jah kao božanstvo je takođe bio povezan sa Ozirisom, bogom mrtvih. U mitologiji, Jah je često preuzimao karakteristike drugih božanstava. Tajna društva vrlo često koriste simboliku iz staroegipatske mitologije, pa postoji logična veza sa ovim drevnim, egipatskim božanstvom.

Isto tako, na hebrejskom, Jah je ime za Boga, tj skraćeno ime od: Jahve. Ovaj izraz Jah za Boga u nepromenjenom obliku koriste rastafarijanci. Rastafarijanstvo je religija nastala na Jamajci 1930-ih i njen centralni lik je etiopski car Haijle Selasije, koji se u rastafarijanstvu smatra praktično – živim bogom. Rastafarijanizam je inače uzoeo ime Hajle Selasija iz njegovih mladih dana kada je bio princ. NJegov naslov i ime tada su glasili: Ras Tafari Makonen. Ras znači "princ".

Poznato je da su socijalistička Jugoslavija i Josip Broz Tito imali odlične odnose sa Etiopijom i carem Selasijem. Dakle, ovo je takođe vrlo neobična veza. Natpis “Jah“ na jugoslovenskoj novčanici – Rastafarijanci – Selasije – Pokret nesvrstanih – Josip Broz Tito – Jugoslavija. Štaviše, prema nekim tumačenjima, “jag“ na hebrejskom takođe znači “ja jesam“. Ako tome dodamo P2, naziv italijanske masonske lože, kakav zaključak možemo izvući iz svega ovoga? Slučajnost ili Namera? Prosudite sami.

(Mondo)

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