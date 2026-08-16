Dan koji je trebalo da bude proslava ljubavi pretvorio se u scenu javnog poniženja kada je mladoženja odlučio svoj svadbeni govor da iskoristi za brutalnu osvetu. Pred stotinama zvanica, prijatelja i članova porodice, razotkrio je tajnu aferu novopečene supruge, ostavivši sve prisutne u potpunom šoku, a mladu u suzama.

Priču koja zvuči kao scenario iz sapunice ispričala je Nina, radnica koja je radila na organizaciji venčanja, u podkastu Hart Brekfast. Prema njenim rečima, mladoženja je sve isplanirao do najsitnijeg detalja, a njegova osveta bila je hladna, proračunata i razorna.

Planirana ''zaseda'' za mladu

Drama je počela nekoliko sati pre same proslave, dok je osoblje još pripremalo dvoranu za goste. Nina se prisetila kako je mladoženja ušao i zamolio da ga na trenutak ostave samog. Foto: Depositphotos/MNStudio

"Pitao nas je može li da ostane sam u prostoriji jer postavlja iznenađenje za mladu i ne želi da iko sazna o čemu se radi pre nego što on to otkrije", objasnila je. "Svi smo se povukli u kuhinju i nastavili sa drugim poslovima, ne sluteći šta se sprema."

Nakon što se svadbena večera završila, došao je trenutak za govore. Nina je stajala iza glavnog stola i najavljivala govornike. Kada je došao red na mladoženju, on je ustao, uzeo mikrofon i zamolio sve prisutne da pogledaju ispod svojih stolica.

"U dvorani se prolomio uzdah šoka"

Ono što su gosti pronašli nije bio simpatičan poklon ili uspomena na venčanje. Ispod svake stolice nalazila se fotografija koja je svima zaledila osmeh na licu.

"U sledećem trenutku, dvoranom se prolomio glasan uzdah šoka. Pokušavala sam preko ramena deveruše da vidim šta je na slici. Tada je sve otkriveno i postalo je očito svima u prostoriji", ispričala je Nina. "Bila je to fotografija mlade sa venčanim kumom, snimljena samo nekoliko meseci ranije. Imali su tajnu aferu, a on je unajmio privatnog detektiva da ih prati." Foto: Profimedia

Mladoženja je tada iskoristio svoj govor da optuži mladu kako ga je ponizila, najavivši da će joj sada uzvratiti istom merom pred svima koje voli. Posle toga je objavio da je s venčanjem gotovo, bacio mikrofon i napustio dvoranu. Mlada je, vrišteći i plačući, pobegla za njim, a kum je ostao da stoji u šoku pre nego što je i on otišao.

Nakon što su glavni akteri napustili dvoranu, nastao je potpuni haos. "Svi su gledali u mene, pa sam pitala roditelje mlade i mladoženje šta žele da učinim. Rekli su: 'Nastavite. Samo nastavite'. Morali smo da nastavimo s proslavom", ispričala je.

Apsurdna situacija dosegla je vrhunac kada su počeli da pristižu večernji gosti, koji nisu imali pojma šta se dogodilo. "Pitali su me šta se događa, a ja sam ih samo pitala: ''Želite li pileća krilca?'", prisetila se Nina. Otkrila je i da se mlada povukla u svoj apartman i da je "niko više nije video te večeri". Celu situaciju dodatno komplikuje činjenica da je par ranije tog dana već imao civilno venčanje, pa su tehnički već bili u braku.

Ova priča ostaje kao bizarno svedočanstvo o tome kako se san o večnoj ljubavi u samo nekoliko minuta može pretvoriti u javnu noćnu moru.

BONUS VIDEO: