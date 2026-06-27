Glumac Ivan Bosiljčić, poznat je po svojim izuzetnim nastupima, a tokom decenija karijere pokazao je višestruke talente.

Našeg popularnog glumca publika je zavolela zbog svojih uloga koje je maestralno odigrao, uglavnom glumeći dobro vaspitanog i finog romantičnog momka. Kao i svi, i on se u svom poslu nekada susretao sa dilemama, a jednom se to dogodilo kada je trebalo da prihvati jednu ulogu.

Bosiljčić je otkrio, kako je odbio ulogu u kojoj je njegov lik trebalo da ubije sveštenika i oskrnavi pričešće.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

"Postoje stvari koje su čak i u kreativnom smislu za mene neprihvatljive. Čak i u snu, ako bi mi se nešto tako desilo, morao bih da se ispovedim. Prosto se tako osećam", objasnio je Bosiljčić u emisiji "Balkanskom ulicom".

Odbijanje glume u kontroverznim scenama dokaz je da glumac ima čvrsta uverenja i odgovornost prema umetnosti kojom se bavi, ali i prema publici.

"Mnogo pažnje poslednjih godina obraćam na uticaj uloga mojih kolega, i u kakvu situaciju bih mogao da se nađem. Naročito kada se vidi kakav uticaj naše uloge mogu da imaju na omladinu i na našu decu", rekao je Ivan.

Foto: Printskrin/Instagram/jelenatomasevic_official

 

Ivan je veliku popularnost stekao i ulogom u seriji "Urgentni centar" gde je glumio lekara. Svojevremeno se našao i na bilbordu kao lekar u reklami za neku kliniku. Pre nekoliko godina društvenim mrežama je kružio komentar kako je neka baka poverovala u to da je glumac lekar, te da je želela da zakaže pregled kod njega, što je mnoge nasmejalo.

Ivan Bosiljčić je u srećnom braku sa pevačicom Jelenom Tomašević, sa kojom je dobio ćerku, a ono što im je takođe zajedničko, je ljubav prema muzici, te je poznato da i glumac često za svoju publiku organizuje koncerte.

(Mondo)

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