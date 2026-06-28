Kosovka devojka je lik iz srpskih epskih pesama. Simbol je pomoći, brige, ljubavi prema bližnjima i dobrote.

Epska pesma "Kosovka devojka" se ubraja u jednu od najlepših pesama srpske književnosti.

U narodu i pesmama je opevana kao mlada, lepa devojka koja luta po Kosovom polju, pomaže ranjenicima i traži svog verenika Toplicu Milana, svog kuma Miloša Obilića i devera Kosančić Ivana.

Toplica Milan joj je obećao da će je uzeti za vernu ljubu ako se vrati iz boja. Kada je naišla na ranjenog viteza Orlović Pavla, on joj je saopštio da su sva trojica mrtvi, a potom joj je i on umro na rukama. Foto: printskrin jutjub/ Nikola Jaksic

Prema narodnom predanju "Kosovka devojka" se zvala - Jelica. Ona je bila rođena sestra srpskog velikana Stevana Musića.

On je bio poznat kao vlastelin koji je gospodario u mestu Brveniku u dolini Ibra. Bila je sestričina srpskog kneza Lazara. Pobratim Miloša Obilića, Milan Toplica se zaljubio u nju i verio ju je pre nego što je tragično nastradao u bitci.

Sa druge strane, čuvena slika "Kosovka devojka" koju je 1919. godine uradio Uroš Predić, takođe je nastala po stvarnoj osobi. Tačnije, lik devojke je urađen po jednoj devojci iz Beograda.

Skica za delo je nastala 1914. i bila je namenjena Kolu srpskih sestara za izradu razglednica koje bi bile prodavane u humanitarne svrhe. Predića je verovatno inspirisala baš Kosovka devojka jer je u njoj video "prvu bolničarku" iz srpskog nacionalnog mita. Međutim, dogodio se Prvi svetski rat i slikar je delo završio tek 1919. Foto: D. Milovanović

Ono što takođe malo ljudi zna, jeste činjenica da je za lik Kosovke devojke, Predić uzeo stvarnu osobu – Beograđanku Leposavu Stanković.

O Leposavi se jako malo zna. Rođena je 1899. godine što znači da je, kada je "Kosovka devojka" nastala bila dvadesetogodišnjakinja.

Zna se i da se Leposava udala i da se nakon toga prezivala Lulik. Prema dostupnim informacijama izgleda da je ceo život provela u Beogradu, jer još uvek ima ljudi koji je pamte iz poznijih dana života. Kažu – i u starosti je bila prelepa.

Osim toga, valja pomenuti još i ovo – Politka od 3. marta 1995. prenela je kratku vest: "Umrla 'Kosovka devojka'".

– U Beogradu je, sasvim tiho, 2. marta izjutra, u 96. godini umrla Leposava Lulik, rođena Stanković, zauvek ovekovečena kao dvadesetogodišnjakinja na čuvenom platnu Uroša Predića “Kosovka devojka”.

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