Da li je pored vas stabilan oslonac ili slab muškarac, pitanje je koje svaka žena sebi postavi pre ulaska u ozbiljnu vezu. Biranje partnera za ceo život danas je postalo prava lutrija, a sigurno ste bezbroj puta čuli priču kako se neko potpuno promenio posle par meseci.

Žene često idealizuju muškarce u naletu zaljubljenosti, pa zbog toga svesno žmure na jasne crvene zastavice.

Austrijski psihijatar ostavio je jednostavan savet koji pomaže da odmah otkrijete kakav karakter se krije iza lepih manira.

Šta nekoga izbacuje iz takta?

Frojd je verovao da spoljni uspeh i novac ne znače ništa, jer u kriznim trenucima na površinu uvek izbija stvarni karakter. Prema njegovim rečima, mentalna snaga jedne osobe meri se isključivo veličinom problema koji može da je izbaci iz takta.

Lako je glumiti idealnog partnera kada je sve u najboljem redu i kada problema nema na vidiku. Pravo lice se pokazuje tek kada se pojave prve nesuglasice, a Frojd je baš za takve situacije osmislio jedan genijalan trik.

Jednostavan test koji odmah otkriva istinu

Ako želite da proverite sa kim zaista imate posla, dovoljno je da uradite jednu stvar.

Pokrenite neku temu i namerno izgovorite stav za koji znate da se ne poklapa sa njegovim mišljenjem. Nastavite smireno da branite svoju priču i pažljivo gledajte njegovu reakciju.

Ukoliko muškarac u tom trenutku počne da gubi živce, menja boju glasa i podiže ton, pred vama je emotivno nestabilna osoba.

Sa druge strane, stabilan čovek će vas saslušati bez drame i ponuditi argumente za rešavanje problema. To je najbolji dokaz da ste pronašli mentalno jakog partnera.

Zašto je slab muškarac opasan izbor za brak?

Mnoge žene misle da je burno reagovanje na sitnice dokaz muškog ponosa, ali to je zapravo najveća i najopasnija zabluda. Kada je pored vas slab muškarac, vi zapravo živite na tempiranoj bombi jer takva osoba nema kapacitet za teret stvarnog života.

U trenucima krize ovakav tip se najčešće povlači u sebe ili počinje da prebacuje krivicu na partnera.

Stabilnost u braku se ne gradi na romantičnim večerama, već na tome kako vaš partner reaguje kada stvari krenu nizbrdo.

Frojdov test vam daje odgovor na to na vreme.

(Krstarica)

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