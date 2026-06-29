U domu pevača Dada Polumente danas se slavi, pošto je njegova supruga Ivona Polumenta na svet donela sina. Ovo je pevaču treće dete po redu.

Ponosni roditelji su radosne vesti odmah podelili sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, objavivši prvu fotografiju pravo iz porodilišta.

Dado Polumenta i Ivona Polumenta poziraju ne skidajući osmehe sa lica uz tek rođenog naslednika, dok su pored njih i njihove ćerkice. Foto: Printskrin/Instagram/dadopolumentaofficial

Srećna majka je uz prvu sliku sa sinom napisala kratku, ali veoma emotivnu poruku: "Isak Polumenta. 28.06.2026. 23:40h. Hvala ti Bože! Hvala najboljima na svetu".

Mnogima je odmah privuklo pažnju ime koje su odabrali za dečaka. Naime, ime Isak jedno je od najstarijih imena koje potiče iz hebrejskog jezika, od reči Jicak (Yitzhak).

NJegovo moćno značenje prevodi se kao "on će se smejati" ili "neka se raduje".

(Blic)

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