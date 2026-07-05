Društvenim mrežama kruže viralni snimci u kojima osoba koja se predstavlja kao radnica na kruzeru deli detalje iz života na brodu. U jednom takvom videu podelila je niz fotki u kojima tvrdi da otkriva tajne života na kruzeru i tako šokirala mnoge.

- Kad bi putnici znali šta se stvarno događa iza kulisa, nikada ne bi gledali na krstarenja istim očima - napisala je na TikToku profilu. Video, koji je pregledan čak 8.3 miliona puta, otkrio je navodne neobične tajne života na kruzeru. Foto: Depositphotos/IgorVetushko

Mrtvačnice, 18+ kodovi i zatvor

Postojanje skrivenih mrtvačnica ispod palube jedna je od navodnih tajni. - Koriste se češće nego što mislite - napisala je i dodala da se tela preminulih putnika čuvaju dok brod ne stigne u prvu luku.

Osim toga, osvrnula se i na postojanje takozvanih "soba s ananasom", a okrenuti simbol na vratima putnika zapravo je kodirana poruka za svingersku zajednicu.

- Postoji brodski zatvor - mala, zaključana prostorija u kojoj putnici koji se ne pridržavaju pravila ostaju zatvoreni dok brod ne pristane u luku - napisala je i fotkom šokirala je mnoge.

- Supa koju jedete? Možda je počela kao sinoćnji prilog - napisala je i iznenadila tvrdnjom da se ostaci hrane koriste za sledeće obroke. Foto: TikTok printskrin/@your.beauty.dose

Tajni prolazi, nestanak putnika i skrivene kamere

Osim toga, u novim videima otkrila je da na kruzeru postoje tajni prolazi i kabine koje koristi osoblje, a putnici ni ne znaju za njih, kao i da mogu proći sati dok neko ne primeti nestanak putnika. Foto: TikTok printskrin/@your.beauty.dose

- Na nekim delovima broda postoje skrivene kamere za koje putnici ne znaju, prate svaki njihov pokret - napisala je za kraj.

NJeni snimci postali su viralni na TikToku, gde prikupljaju milione pregleda, ali pojavila se priča da je reč o lažnom nalogu, putem kojeg se prodaje maskara, iako nije poznato ko stoji iza njega.

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