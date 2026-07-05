Među njima je i jedan sveštenik koji je promenio veru. Reč je o Partenijusu Tarneru, nekadašnjem protestantu, koji danas služi u Crkvi Svete Petke, kao srpski pop.

NJegova životna priča vrlo je zanimljiva.

Tarner se prvi put u pravoslavnoj crkvi našao na Havajima. Tada je želeo da nauči grčki jezik, te je otišao u grčku crkvu.

Foto: Depositphotos/kiriak09

 

- Odrastao sam u oficirskoj porodici, živeo sam širom planete. Bio sam u prilici da naučim dosta o drugim kulturama i verama, budizmu, islamu... Ali odrastao sam kao protestant. Otišao sam na koledž da studiram umetnost, ali osećao sam da mi nešto dublje fali.

Posle studija, Tarner je živeo u San Francisku, a potom i u Tenesiju, odakle je poreklom njegova supruga. Obilazili su ruske pravoslavne crkve, a jedno vreme držali pravoslavnu knjižaru i kafe.

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Foto: Jutjub printskrin/Serbian News USA

 

Sveštenik u srpskoj crkvi Tarner je postao kada je otišao u penziju. Tada je dobio poziv za pomoć od srpskog sveštenika Bojana, koji ga je zamolio za pomoć u radu crkve.

Zanimljiv je i način na koji Tarner objašnjava zašto je promenio veru i od protestanta postao pravoslavac.

- Na koledžu, dok sam učio filozofiju, znao sam da nešto nedostaje u mom životu. Osećao sam da postoji neki drugi svet. Neki mistički element, koji nisam potpuno doživeo. Bar ne u praksi. Neke obične stvari, poput posta. Znao sam za to iz gospela, ali mi to nikada nismo praktikovali. Ili, recimo, život u molitvi.

- Kada sam studirao umetnost, počeo sam da širim svoja iskustva. Otišao sam na zen meditaciju. Počeo sam da prihvatam istočnjačku filozofiju. Počeo sam da shvatam razliku između zapadnog i istočnog sveta. Znao sam da je originalno hrišćanstvo negde istočno. Shvatao sam da treba da okrenem prema istoku. Svetlo dolazi sa istoka... Svetlo hrišćanstva dolazi iz istočnog sveta, iz Jerusalima...

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