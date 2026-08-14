 Iz te bitke, na svu sreću, izašao je kao pobednik, a o svojoj borbi otvoreno je govorio za medije.

-  Meni je doktor rekao da su nas bombardovali osiromašenim uranijumom i da je ogroman broj ljudi oboleo od raka. Pitao sam ga kako je to moguće kad je od bombardovanja prošlo dosta godina, on mi je rekao da je u hrani i u svemu oko nas osiromašeni uranijum, a da koža kao organ pamti, zbog čega sam oboleo od melanoma - rekao je Miloš za Svet.

- Lekar me je pitao jesam li doživeo neki veliki stres. Naravno da jesam, bio sam u "Farmi" tri meseca i to što sam ja preživeo nije doživeo živ čovek u Srbiji. Tako da je i stres uticao na moju bolest. Dva puta sam operisan - govorio je Miloš.

Foto: Printskrin

 

- Posle „Farme“ sam saznao da imam maligni tumor i ceo život mi je prošao pred očima, ali odlučio sam da se borim. Imao sam neki plik na stomaku i pri prvom pogledu na njega doktorka je znala da je u pitanju rak kože. Rekli su mi da može da se vrati, ali ja se ne plašim, jači sam od raka - izjavio je Miloš posle operacije.

Pevač se već godinama oseća odlično, ali se ipak čuva koliko je moguće, kako se bolest ne bi vratila.

Pročitajte još

Posle peticije za zabranu: Da li će Dino pevati u Kraljevu

Posle peticije za zabranu: Da li će Dino pevati u Kraljevu

15:30

Iznenađenje za mnoge: Šta je po zanimanju Veljko Ražnatović?

Iznenađenje za mnoge: Šta je po zanimanju Veljko Ražnatović?

14:21

Krio do njegove smrti: Andrijin otac - slavni Srbin

Krio do njegove smrti: Andrijin otac - slavni Srbin

13:09

Završila u Urgentnom: Zoranu Mićanović ujela besna mačka

Završila u Urgentnom: Zoranu Mićanović ujela besna mačka

12:40

PARTIZAN MAKSIMALAN, OSTALI - ZABRINJAVAJUĆE: Zahvaljujući "parnom valjku" učinak srpskih klubova u Evropi nije toliko sumoran
Sport

PARTIZAN MAKSIMALAN, OSTALI - ZABRINJAVAJUĆE: Zahvaljujući "parnom valjku" učinak srpskih klubova u Evropi nije toliko sumoran

GOTOVO JE? Albert Rijera preuzima Crvenu zvezdu
Sport

GOTOVO JE? Albert Rijera preuzima Crvenu zvezdu

BONUS VIDEO:

#Miloš Bojanić #pevač Miloš Bojanić #Rak kože #VIP
Komentari 0
ОВО ЈЕ ПРВИ РАТ ГДЕ СМО ИЗГУБИЛИ НА БОЈНОМ ПОЉУ, ИРАН НАС ЈЕ УНИШТИО: Скот Ритер објаснио зашто су САД поражене, па Иранце назвао генијалним

OVO JE PRVI RAT GDE SMO IZGUBILI NA BOJNOM POLJU, IRAN NAS JE UNIŠTIO: Skot Riter objasnio zašto su SAD poražene, pa Irance nazvao genijalnim