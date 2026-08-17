Sedam osoba privedeno je nakon što je 38-godišnji muškarac preminuo posle tuče na svadbenom veselju u poljskom gradu Vadovice, saopštila je danas lokalna policija.
Prema saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
Kako se navodi, ponašao se neobično, uznemiravao goste, pokušavao da iznese alkohol i odbijao da napusti proslavu, prenosi "Polsat News".
Gosti su pokušali da ga izvedu iz objekta, nakon čega je izbila svađa i tuča. Policija je na mesto događaja stigla pre ponoći, a muškarac je, prema navodima policije, bio agresivan i prema policajcima i veoma uznemiren, zbog čega su mu stavljene lisice.
Muškarac je izgubio svest nakon što je već bio savladan. Policajci su započeli reanimaciju i uspeli da mu povrate vitalne funkcije, nakon čega je prevezen u bolnicu u Vadovicama, gde je nekoliko sati kasnije preminuo.
U vezi sa slučajem privedeno je sedam muškaraca, starosti od 29 do 44 godine. Oni bi danas trebalo da budu saslušani.
Policija je saopštila da će ključni biti rezultati obdukcije, koji će pomoći u utvrđivanju pravne kvalifikacije dela. Za sada se slučaj preliminarno vodi kao nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom.
(Tanjug)