Snimak munje koja udara u more postao je viralan, a snimila ga je jedna turistkinja u Hrvatskoj.

- Kada čujete grmljavinu čak i iz daljine važno je da odmah izađete iz mora. Munja može udariti kilometrima daleko od samog nevremena, a električno pražnjenje se u vodi širi naročito po površini - navodi se na Instagram stranici Nikana.gr. i dodaje:

- Videli smo juče da se ljudi kupaju u moru za vreme grmljavine pa čak i kiše. Iako može biti zabavno i zanimljivo iskustvo, to zaista nije bezbedno.

Letovanje, kupanje i sunčanje su sinonim za uživanje, ali vreme na otvorenim vodenim površinama može se iznenada promeniti i postati opasno. Oluje sa grmljavinom i munjama predstavljaju ozbiljan rizik za kupače – voda je odličan provodnik elektriciteta, a ljudsko telo u vodi postaje izuzetno ranjivo.

Zato je važno znati kako da se zaštitite. Grčka info objavila je tekstu i preporuke Svetske zdravstvene organizacije (WHO) o ponašanju tokom oluje, prilagođene tako da budu jasne i primenljive u praksi.

Kako prepoznati dolazak oluje

Pravovremeno prepoznavanje loših vremenskih uslova može sprečiti opasne situacije.

Obratite pažnju na sledeće znake:

• Pojava tamnih oblaka na horizontu

• Nagla promena smera i jačine vetra

• Munje koje se vide čak i na velikoj udaljenosti

Pravilo 30 sekundi: Ako prođe manje od 30 sekundi između bljeska munje i zvuka grmljavine, oluja je na manje od 10 kilometara udaljenosti i postoji ozbiljna opasnost.

Odmah napustite vodu

Boravak u moru, bazenu, jezeru ili reci tokom oluje je izuzetno rizičan. Ukoliko primetite znake približavanja nevremena ili čujete prvi grom, odmah izađite iz vode.

Preporučuje se:

• Napustite vodu bez odlaganja

• Udaljite se najmanje 30 metara od obale

• Izbegavajte stajanje na mokrom pesku, stenama i drugim vlažnim površinama u blizini vode

• Ne dodirujte metalne objekte kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde

Gde se skloniti tokom oluje

Najbezbednija skloništa tokom grmljavine su:

• Zatvorene zgrade sa uzemljenjem

• Zatvorena metalna vozila sa zatvorenim prozorima (bez dodirivanja metalnih delova iznutra), jer deluju kao Faradejev kavez

Mesta koja treba izbegavati:

• Ispod drveća – opasnost od direktnog ili bočnog udara groma

• Pod suncobranima, tendama i šatorima bez zaštite od udara groma

• U malim drvenim kabinama koje nemaju odgovarajuće uzemljenje

Ne vraćajte se u vodu prerano

Čak i kada se oluja vizuelno smiri, opasnost može da potraje. Munje se ponekad javljaju i nakon što glavni talas oluje prođe.

Pravilo „30-30“: Sačekajte najmanje 30 minuta od poslednjeg zvuka grmljavine pre nego što se vratite u vodu.

Preventivne mere

Prevencija je ključ bezbednosti. Pre nego što krenete na plažu ili bilo koju aktivnost na vodi, imajte u vidu sledeće:

• Pratite vremensku prognozu za područje u kojem boravite

• Obratite pažnju na upozorenja spasilaca i nadležnih službi

• Poštujte signalizaciju i oznake na plaži – crvena zastava i vizuelna/zvučna upozorenja ukazuju na zabranu kupanja

• Ne ignorišite reakcije drugih – ako se svi povlače iz vode, postoji razlog za to

Zvanična preporuka SZO

Tokom oluje sa grmljavinom ili pojave munja u blizini, svi kupači moraju odmah napustiti vodu, udaljiti se od obale i potražiti sigurno, zatvoreno sklonište najmanje 30 minuta nakon poslednjeg zvuka grmljavine.

Ove smernice nisu samo savet, već konkretna pravila ponašanja koja mogu sačuvati vaš život i živote vaših bližnjih. Voda u kombinaciji sa električnim pražnjenjem izuzetno je opasna, a brzina reakcije često pravi razliku između bezbednog odmora i potencijalne tragedije.

Ako planirate letovanje na moru, jezeru ili reci – upoznajte se s ovim pravilima i poštujte ih. Bezbednost uvek mora biti na prvom mestu.

(Grčka info)

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