Kada ljudi dođu u neke kasnije godine, sve manje obraćaju pažnju na svoj rođendan. Mnogi misle da je to besmisleno još uvek slaviti, radovati se, ali tu leži ogromna "zamka" i greška koju odrasli prave.

Rođendan je važan dan za našu energiju. To bi trebalo da bude dan radosti, slavlja, dobrih vibracija, trenutak kada se možete još više povezati sa sobom. Foto: Godong / robertharding / Profimedia

Prema starom verovanju, na rođendan treba da budete srećni i zahvalni.

Kada se probudite, zahvalite se na svemu lepom što vam se izdešavalo do sada. Izbacite iz glave sve ružne i loše misli, jer je veoma bitno u kakvoj ste vibraciji baš tog dana.

Još u davnim danima verovalo se da ono što zračite na svoj rođendan, to privlačite cele godine. Sukobi, negativne emocije i agresija su neprihvatljivi jer će blokirati protok čiste energije, a vas učiniti ranjivim za negativne komentare i toksične ljude.

Verovanja i običaji na rođendan:

- Ne pozajmljujte ništa od drugih dan pre svog rođendana i na sam dan. U suprotnom, veruje se da će vas tokom cele godine progoniti finansijski problemi.

- Zaštitite se od komunikacije sa toksičnim ljudima, već se okružite najbližima koji vam donose ljubav i radost. Foto:Gennadiy Poznyakov / Alamy / Profimedia

- Ne slavite rođendan unapred, veruje se da donosi lošu sreću.

- Izbegnite sve negativne emocije, već se potrudite da budete celog dana pozitivno raspoloženi.

- Ne svađajte se i ne ulazite u konflikt sa drugima, već stvorite na dan svog rođendana atmosferu mira i pozitivne energije.

- Ne osuđujte ljude koji su vam doneli poklon koji vam se ne dopada, već budite iskreni i zahvalni za svaki dar.

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