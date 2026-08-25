Neobična akcija organizovana je u gradu Hirosakiju, u prefekturi Aomori, gde je istorijska kula dvorca „Hirosaki“ pomerena za nešto više od dva metra u pravcu svog prvobitnog položaja.

Učesnici su se smenjivali u grupama od po 80 ljudi i vukli užad dugačku 30 metara, dok se ogromna građevina polako kretala po posebno postavljenim šinama. U subotu je pomerena za 1,13 metara, a u nedelju za još 1,09 metara. Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Interesovanje za nesvakidašnji poduhvat bilo je ogromno.

– Dobili smo oko 8.000 prijava za 1.800 mesta tokom ova dva dana, otprilike četiri puta više nego što smo mogli da prihvatimo. Nisu se prijavljivali samo ljudi iz grada, već iz celog Japana i inostranstva. Bilo je dosta zainteresovanih iz jugoistočne Azije, Evrope i Severne Amerike – rekao je za „The Guardian“ Kensuke Hajasaka iz gradske uprave Hirosakija.

Dvorac nisu želeli da rastavljaju

Istorijska kula morala je da bude premeštena zbog popravke kamenog zida koji je bio oštećen u snažnom zemljotresu.

Kako bi se sačuvala originalna građevina, primenjena je tradicionalna japanska tehnika „hikiya“, kojom se čitav objekat postavlja na valjke i premešta bez rastavljanja.

– Pošto je kula proglašena važnim kulturnim dobrom od nacionalnog značaja, nismo je rastavljali. Koristimo „hikiya“, metod premeštanja građevina koji u Japanu postoji od davnina – objasnio je Hajasaka.

Ista metoda korišćena je 2015. godine, kada je dvorac pomeren kako bi počeli radovi na zidu. Tada su građani prvi put neposredno učestvovali u ovakvom premeštanju jednog dvorca.

Obnova kamenog zida završena je u decembru 2024. godine, a svih 2.185 kamenih blokova vraćeno je na svoje prvobitne pozicije.

Sada je došlo vreme da se i sama kula vrati na staro mesto.

Motoharu Nakata (61) doputovao je čak iz Hirošime kako bi ponovo učestvovao u akciji.

– Vukao sam ga i pre 11 godina. Veoma je emotivno što ponovo mogu da učestvujem. Ne postoji druga prilika u životu da vučete dvorac. Bilo je fantastično – rekao je Nakata za „Sankei Shimbun“.

The keep of Hirosaki Castle is inching closer to its proper place in the fort, thanks in part to an event in which people move the keep by rope.https://t.co/cZ6u9CXVm3 pic.twitter.com/BYoB3Uu0O4 — The Japan News (@The_Japan_News) August 24, 2026

Hiljade ljudi pomeraju dvorac

Ručno pomeranje kule biće nastavljeno do kraja avgusta, a planirano je da u akciji učestvuje ukupno oko 4.100 ljudi.

Građani će zajedničkim snagama pomeriti građevinu oko pet metara. Ostatak puta od približno 73 metra biće obavljen uz pomoć mašina do kraja godine.

Kula dvorca „Hirosaki“ jedna je od svega 12 originalnih dvorskih kula koje su sačuvane u Japanu i jedina takva građevina u severoistočnom regionu Tohoku.

Dvorac, nekadašnje sedište klana Cugaru, završen je 1611. godine. Prvobitna kula izgorela je 1627. nakon što je udar groma zapalio skladište baruta, dok je današnja građevina podignuta 1810. godine.

Dvorac se danas nalazi u središtu jednog od najpoznatijih japanskih parkova, koji tokom sezone cvetanja trešanja privuče oko dva miliona posetilaca.

Zbog velikih restauratorskih radova turisti, međutim, godinama neće moći da uđu u kulu.

– Kada bude vraćena na prvobitno postolje, počeće radovi na očuvanju same kule i cela građevina biće prekrivena. Prema sadašnjem planu, očekujemo da ponovo bude otvorena za posetioce 2033. godine – rekao je Hajasaka.

(Guardian)

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