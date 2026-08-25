Detektor je reagovao na neobično težak kamen crvenkasto-braon boje, pa je Hol pomislio da je naišao na veliku grumenku zlata.

Kamen težak čak 17 kilograma, pronađen oko dva kilometra južno od grada Meriboro, odneo je kući. Međutim, kada je pokušao da otkrije šta se nalazi unutra, nije uspeo da ga ošteti. Nekoliko godina kasnije, 2018, odlučio je da neobičnu stenu odnese u Muzej Viktorije u Melburnu kako bi stručnjaci utvrdili o čemu je reč.

Tamo su geolozi Bil Birč i Dermot Henri gotovo odmah posumnjali da pred sobom imaju meteorit. Nakon merenja, fotografisanja i izrade kalupa, stručnjaci su odsekli deo kamena kako bi ga detaljno analizirali. Rezultati su potvrdili ono što Hol nije mogao ni da zamisli - nije pronašao zlato, već izuzetno vredan komad svemirske istorije. Foto: Printskrin/Youtube/Amaze Lab

Posebno je zanimljivo njegovo poreklo

Utvrđeno je da je reč o hondritu H5, odnosno kamenitom meteoritu koji je dobio ime Meriboro po mestu na kojem je pronađen. Meteorit je dug približno 39 centimetara, širok oko 14 centimetara i debeo oko 14 centimetara, dok je njegova prvobitna masa iznosila 17 kilograma.

Posebno je zanimljivo njegovo poreklo. Naučnici su utvrdili da je meteorit najverovatnije nastao u pojasu asteroida između Marsa i Jupitera, pre oko 4,6 milijardi godina, u periodu kada se formirao rani Sunčev sistem.

Unutar meteorita pronađene su sitne, zaobljene strukture poznate kao hondrule. One su nastale naglim zagrevanjem čestica prašine u ranom Sunčevom sistemu i predstavljaju jedan od karakterističnih elemenata hondrita.

Analize su pokazale i prisustvo metalnih faza poput kamacita, taenita i tetrataenita, koje se uglavnom sastoje od gvožđa i nikla. Naučno istraživanje potpisuju Vilijam Birč, Dermot Henri i Endru Tomkins sa Univerziteta Monash.

Na Zemlji je više od 1.000 godina

Još jedan podatak čini ovo otkriće posebno zanimljivim. Datiranje ugljenikom-14 ukazalo je da se meteorit na Zemlji nalazi manje od 1.000 godina. Iako postoje istorijski zabeležena viđenja meteora na području Meriboroa, nijedno od njih nije moglo pouzdano da se poveže sa mestom na kojem je ovaj meteorit pronađen.

Kada je Hol pronašao kamen, njegova velika težina i reakcija detektora metala samo su dodatno podgrejali njegovu sumnju da je u pitanju zlato. Ipak, ispostavilo se da je upravo velika količina metala u meteoritu bila razlog zbog kojeg je detektor reagovao.

Postao deo zbirke Muzeja Viktorije

Nakon naučne analize, meteorit je otkupljen od Hola i postao je deo zbirke Muzeja Viktorije. Glavni deo sada ima 15,9 kilograma, dok je od njega izdvojen i komad težak 680 grama za potrebe istraživanja.

Meriboro je danas jedan od značajnih meteorita pronađenih u Viktoriji. Naučnici ga proučavaju upravo zato što je reč o materijalu koji potiče iz samih početaka našeg planetarnog sistema.

Tako je kamen koji je jedan garimpeiro godinama pokušavao da otvori, uveren da bi mogao da krije zlato, na kraju ispao mnogo neobičniji pronalazak - deo materijala koji je nastao milijardama godina pre nego što je na Zemlji postojao čovek.

(Diario Litoral)

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