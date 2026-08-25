Nemačka policija pronašla je 30-godišnjeg vozača kako spava u žbunju nakon što je, kako se sumnja, pijan vozio automobil i pokušao da se sakrije od organa reda u mestu Goldšojer u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg, saopštile su danas vlasti.

Policiju je oko 22.40 časova obavestio svedok koji je primetio nestabilnu vožnju automobila marke "folksvagen" i pratio vozilo do ulice Vazenekerštrase, gde je ono parkirano, prenosi Špigel.

Policajci su na licu mesta pronašli automobil i dvojicu putnika, ali ne i vozača.

Tokom potrage iz žbunja u blizini jedne baštenske kućice pripadnici policije čuli su glasno hrkanje, nakon čega su pronašli osumnjičenog, koji je, kako se pretpostavlja, pokušao da se sakrije, ali je u međuvremenu zaspao.

Alkotest je pokazao gotovo dva promila alkohola u organizmu.



Protiv 30-godišnjaka će biti podneta prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

(Tanjug)

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