Poslednji ispraćaj 27-godišnjeg Filipa Mihalića koga su mediji nazvali "Korona Kid" održan je danas na varaždinskom groblju, iako je ranije bio najavljen za petak, 28. avgust. Sahrana je održana bez prisustva javnosti, javljaju "Varaždinske vijesti".

Mladi preduzetnik iz Kneginca iznenada je preminuo 19. jula ove godine u Dominikanskoj Republici. Tri dana nakon njegove smrti, roditelji Anđelko i Sanja otputovali su iz Frankfurta u ovu karipsku državu kako bi preuzeli telo.

Optužen zbog falsifikovanih testova, sa ocem nezakonito zaradio 450.000 evra

Mihalić, inače član HDZ-a, široj javnosti postao je poznat tokom pandemije koronavirusa, kada se njegovo ime povezivalo sa jednom od najvećih afera u vezi sa nabavkom i distribucijom brzih antigenskih testova.

Kao direktor kompanije Buryen našao se u središtu istrage zbog sumnje da su na hrvatsko i evropsko tržište plasirani falsifikovani testovi koji su predstavljani kao proizvodi kineskog proizvođača.

Državno tužilaštvo Hrvatske (DORH) u decembru prošle godine podiglo je optužnicu protiv Mihalića i njegovog oca Anđelka, bivšeg poslanika HDŽ-a, zbog sumnje da su organizovali proizvodnju i prodaju više od 1,3 miliona falsifikovanih antigenskih testova na kovid 19, čime su navodno ostvarili protivpravnu zaradu od gotovo 450.000 evra.

Pored toga, Mihalić se teretio da je od januara do novembra 2023. godine u Varaždinu, kako bi prikrio poreklo protivpravno stečenog novca koji je njegova kompanija ostvarila prodajom lažnih testova u iznosu od 445.932 evra, sebi isplatio taj novac, a potom ga položio u banku radi oročenja.

Prepakivali falsifikovane testove

Nakon početka pandemije koronavirusa, otac i sin uočili su priliku za unosan posao, nabavku kineskih testova na kovid i njihovu prodaju hrvatskim bolnicama, domovima zdravlja i apotekama.

Kompanija mladog Mihalića najpre je testove uvozila od licenciranog kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech. Međutim, u jednom trenutku, prema navodima istrage, počela je da falsifikuje testove u Turskoj i prepakuje ih u Varaždinu.

Sumnja se da je tokom 2022. godine Mihalić, uz pomoć svojih kontakata u Turskoj, u jednoj fabrici u Istanbulu pokrenuo sopstvenu proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima je stajala oznaka kineske kompanije Xiamen.

Navodno je proizvođen gotovo čitav sadržaj originalnog Bosonovog pakovanja, osim štapića za testiranje, koji su morali odvojeno da budu nabavljani od druge kineske kompanije.

Testove Mihalićeve kompanije nabavljali su i bolnice, domovi zdravlja, zavodi za javno zdravlje i Direkcija za robne zalihe.

Prihodi kompanije Buryen bili su gotovo zanemarljivi do 2020. godine, kada je Hrvatsku i ostatak sveta zahvatila pandemija koronavirusa. Tu godinu Mihalićeva kompanija završila je sa 442.000 evra prihoda, dok je već naredne godine prihod dostigao čak 3,47 miliona evra.

(Indeks)

BONUS VIDEO: