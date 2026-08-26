Mapu Evrope sa nadimcima glavnih gradova napravila je veštačka inteligencija. Objavljena je na Instagram profilu Forummapping. Evropskim prestonicama dala je nove, duhovite i simbolične nadimke, inspirisane njihovom istorijom, kulturom i prepoznatljivim osobinama.

Tako je Sarajevo dobilo titulu "Evropski Jerusalem", što savršeno oslikava njegovu dugu tradiciju suživota različitih religija i kultura u jednom gradu. Zagreb je preimenovan u "Mali Beč", aludirajući na austrougarsku arhitekturu i kulturno nasleđe koje još uvek oseća svaki posetilac.

Beograd se na ovoj mapi pojavljuje kao "Beli Feniks", simbol grada koji se kroz vekove stalno obnavlja i iznova diže iz pepela. LJubljana je nazvana "Grad Zmajeva", u čast zmaja koji krasi njen grb i gradsku priču.

Podgorica je jednostavno "Grad ispod brda", istorijsko poreklo grada, smeštenog ispod brda Gorica.

Mapa je izazvala lavinu komentara, a mnogi su pohvalili način na koji digitalna kreativnost može da osveži pogled na evropske prestonice.

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