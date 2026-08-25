Propušta rođendane, putovanja i porodična okupljanja

Jedna od stvari koje mu najteže padaju jeste to što zbog rasporeda često ne može da bude sa porodicom i prijateljima kada bi to želeo.

"To je velika stvar. Propuštaćete rođendane, putovanja s prijateljima i porodična okupljanja. To će se događati praktično do kraja vaše karijere jer ćete vi leteti dok drugi na zemlji slave. Ali barem možete da vidite svet", rekao je.

Dodao je da se posao možda sa strane čini jednostavnijim nego što jeste. Piloti tokom leta moraju stalno da prate vremenske uslove, stanje aviona i velik broj podataka i unapred razmišljaju o tome šta bi moglo da se dogodi. Foto: Depositphotos/brokenrecords

"Stalno pratite šta se događa"

Kumar kaže da čak ni potpuno miran let ne znači da pilot može da se opusti. "Čak i kada je sve u redu, stalno pratite situaciju, razmišljate nekoliko koraka unapred i analizirate puno podataka, tako da posao može da bude vrlo stresan", rekao je. Pomenuo je i nepredvidivo vreme, tehničke probleme i moguće hitne situacije. Uz sve to dolazi i odgovornost za približno 200 putnika koji se mogu nalaziti u avionu.

Istraživanja pokazuju probleme s mentalnim zdravljem

Mentalno zdravlje pilota poslednjih se godina sve češće istražuje. Jedno istraživanje među aktivnim pilotima pokazalo je da je 12,6 posto ispitanika imalo rezultate koji su odgovarali pragu za depresiju. Drugo, sprovedeno među 1220 francuskih pilota, pokazalo je da je 25,4 posto ispitanika imalo simptome anksioznosti.

Te brojke ipak ne treba tumačiti kao da svaki osmi pilot ima dijagnostifikovanu depresiju ili svaki četvrti anksiozni poremećaj. Reč je o rezultatima različitih istraživanja i različitim metodama procene, a sistematski pregled studija o mentalnom zdravlju pilota upozorava da se rezultati znatno razlikuju zavisno od načina na koji su istraživanja sprovedena.

Problem je i to što deo pilota nerado traži pomoć jer strahuje da bi dijagnoza ili lečenje mogli da utiču na njihovu sposobnost za letenje, lekarsku potvrdu ili nastavak karijere. Istraživanja već godinama upozoravaju na takav strah među pilotima.

Kaže da posao ipak donosi i dobra prijateljstva

Kumar pritom naglašava da posao nije samo stres i odricanje. Kaže da stalno radi sa novim ljudima i da upravo zbog zajedničkih iskustava među članovima posade mogu da nastanu dugotrajna prijateljstva. Foto: Depositphotos/mikdam

"Svaki dan letite sa drugim ljudima i provodite s njima puno vremena", rekao je. "Niste jedini pod stresom. Uz vas je još šestoro ljudi koji prolaze kroz isto." Upravo tu povezanost sa kolegama smatra jednom od boljih strana profesije.

Osvrnuo se i na plate

Na kraju je progovorio i o zaradi. Prema njegovim rečima, piloti na početku karijere mogu da imaju vrlo dobru platu, ali rast primanja sa vremenom usporava, posebno nakon što pilot postane kapetan. "Iskreno, plate pilota ne rastu jednako brzo kao inflacija", rekao je. Dodao je da taj problem, naravno, nije ograničen samo na vazduhoplovstvo.

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