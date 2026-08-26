Porodica Lin se iz Kine preselila u Srbiju, a Aleksa će beogradsko školovanje krenuti iz šestog razreda iako je u domovini upravo završio taj stupanj - zbog usaglašavanja i drugačijeg sistema, taj nivo je ekvivalentan onome u najmnogoljudnijoj zemlji sveta.

Tata Lin odlično "parla" srpski jer je od ranije u Beogradu, a od nedavno mu se pridružio i ostatak porodice, te je odlučio da sam nadene "domaće" ime svom nasledniku - da ovdašnji mališani ne "lome jezik".

Foto: D. Milovanović

 

 

Oni su nekoliko dana pre početka nove školske godine sa Aleksom bili u ripanjskom "Vuku" i završili proceduru oko upisa i nabavke udžbenika.

Aleksa - 欢迎... Pardon, sine Lin - dobrodošao u Srbiju! I neka budu sve petice...

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