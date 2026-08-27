Sve više kupaca u mesarama traži isključivo belo meso, verujući da tako štede i vreme i novac. Međutim, jedan mesar, čiji su saveti postali viralni na TikToku, tvrdi da je to velika greška.

Foto: Depositphotos/IuriiSokolov

 

Prema njegovim rečima, kupovina celog pileta je daleko isplativija – jer se od jednog komada mesa može spremiti i do šest različitih obroka. Osim samog mesa, korisni su i delovi koje mnogi zanemaruju – poput kostiju, kože i nogica – koje su savršene za pripremu hranljivih supa bogatih kolagenom.

Mesar posebno naglašava važnost planiranja obroka i korišćenja zamrzivača. Čak i samcima savetuje da kupe celo pile, iseku ga na porcije i zamrznu – jer tako tokom cele nedelje mogu jesti raznovrsno i zdravo.

Foto: N. Skenderija

 

Jedna od najčešćih grešaka je kupovina mesa na brzinu, kada ljudi biraju skuplje, a manje isplative komade. Mesar podseća da specijalizovane mesare često nude besplatno sečenje mesa na porcije i korisne savete – što je u supermarketima prava retkost.

(Najžena)

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