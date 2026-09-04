Lazareva kletva smatra se jednom od najpoznatijih i najmoćnijih kletvi u srpskoj tradiciji, zabeleženom u pesmama Kosovskog ciklusa.



Foto: Vikipedija/Vladislav Titelbah

Iako se veruje da obična kletva traje do šestog kolena, za Lazarevu se vezuje verovanje da je trajna, zavetna i da se odnosi na čitav narod.Nakon pobede u Drugom balkanskom ratu, 1913. godine, na trijumfalnoj kapiji u Beogradu osvanula je poruka: „Bježi grda kletvo s roda, zavet Srbi ispuniše!“

Iako se smatra da kletva važi do šestog kolena, a da je sedmo oslobođeno, Lazareva kletvaje trajna, zavetna i univerzalna.

Kletva je, kao verbalna osveta, upozorenje poznata u skoro svim narodima. U nekim običajima ima propratne rituale, ali uvek značaj kletve zavisi od onoga ko je izgovori. Jaka kletva ako je izgovori jaka ličnost.

U srpskoj istoriji, kletva Kneza Lazara Hrebeljanovića jedna je od navažnijih i najsnažnijih. Izgovorena kao poziv srpskim junacima da učestvuju u Kosovskom boju, na Vidovdan, 1389. godine, zabeležena je u dve epske pesme Kosovskog ciklusa.

Foto: Vikipedija

U pesmi „Musić Stevan“, kletva glasi ovako:

„Ko je Srbin i srpskoga roda, I od srpske krvi i kolena, A ne doš`o na boj na Kosovo: Ne imao od srca poroda, Ni muškoga, ni devojačkoga! Od ruke mu ništa ne rodilo,

Rujno vino, ni šenica bela! Rđom kap`o, dok mu je kolena!“

Tačnije, tako je Musić Stevan preneo svojoj ljubi da je rekao Knez Lazar na večeri.

U pesmi „Kneževa večera“, direktna kletva je kraća:

„Ko ne dođe na boj na Kosovo, Od ruke mu ništa ne rodilo: Ni u polju bjelica pšenica, Ni u brdu vinova lozica!“

U narodu postoji verovanje da Kneževa kletva još nije skinuta sa srpskog naroda. Iako se u smatra da kletva važi do šestog kolena, a da je sedmo oslobođeno, Lazareva kletva je trajna, zavetna i univerzalna. Foto: D. Milovanović

U narodu se odomaćio strah od strah od Lazareve kletve i želja da se oslobodi posledica. Kada je nakon Drugog balkanskog rata srpska vojska 1913. godine dočekana u Beogradu kao pobednik, na trijumfalnim kapijama kroz koje je prolazio defile bile su ispisane poruke. Na jednoj je pisalo: „Bježi grda kletvo s roda, zavet Srbi isuniše!“

Kneževa kletva iz pesme „Musić Sevan“ je urezana na spomeniku kosovskim junacima na Gazimestanu. Doduše, izostavljen je drugi stih.

(Stil)

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