Anica Lazić i glumac Lazar Ristovski juče su se venčali, a lepe vesti odmah su objavili na društvenim mrežama. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Glumica je ubrzo privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenoj mreži Instagram zvanično promenila ime na svom profilu i svom devojačkom prezimenu dodala prezime svog partnera, proslavljenog glumca Lazara Ristovskog.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije pratilaca, jer u digitalno doba promena imena na društvenim mrežama često služi kao javna i simbolična potvrda važnih životnih koraka.

 

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Odmah sve obavestili o venčanju

Podsetimo, Anica i Lazar objavili su fotografije uz koje su kratko napisali: "Upravo venčani", nakon čega je usledilo mnoštvo čestitki.

Foto: Instagram printskrin/anicalazicofficial

 

 

Na slici novopečeni supružnici ne skidaju osmeh sa lica, dok Lazar nežno ljubi svoju dragu u čelo. Ubrzo po objavljivanju usledila je lavina čestitki i lepih želja brojnih kolega, prijatelja i fanova.

(Alo)

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