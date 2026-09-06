Oskarovka Natali Portman rodila je treće dete u Parizu, gde živi sa svojim partnerom, francuskim muzičarem Tangijem Destablom.

Poznata glumica ima sinu Alefa i ćerku Amaliju iz braka sa bivšim suprugom Benžamenom Milpjeom, od koga se razvela 2024. godine. Foto: Admedia, Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia



Glumica je ranije ove godine objavila vest o trudnoći, nazivajući je pravim čudom. U razgovoru za magazin Harper’s Bazaar istakla je da su ona i njen partner izuzetno uzbuđeni, naglasivši koliko je zahvalna na prilici da se ponovo ostvari kao majka.

Oskarovka Natali Portman (42) i plesač i koreograf Bendžamin Milpje (46) razveli su se jer je on bio neveran, pisali su pre nekoliko godina strani mediji.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Tada je otkriveno da je Milpje imao aferu sa klimatskom aktivistkinjom Kamil Etjen (25). Francuski mediji su u junu pisali o toj vezi i nazvali je "prolaznom i neozbiljnom", ali glumica je ubrzo zatim uslikana bez burme.

(Mondo)

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