Oskarovka Natali Portman rodila je treće dete u Parizu, gde živi sa svojim partnerom, francuskim muzičarem Tangijem Destablom.
Poznata glumica ima sinu Alefa i ćerku Amaliju iz braka sa bivšim suprugom Benžamenom Milpjeom, od koga se razvela 2024. godine.
Glumica je ranije ove godine objavila vest o trudnoći, nazivajući je pravim čudom. U razgovoru za magazin Harper’s Bazaar istakla je da su ona i njen partner izuzetno uzbuđeni, naglasivši koliko je zahvalna na prilici da se ponovo ostvari kao majka.
Oskarovka Natali Portman (42) i plesač i koreograf Bendžamin Milpje (46) razveli su se jer je on bio neveran, pisali su pre nekoliko godina strani mediji.
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Tada je otkriveno da je Milpje imao aferu sa klimatskom aktivistkinjom Kamil Etjen (25). Francuski mediji su u junu pisali o toj vezi i nazvali je "prolaznom i neozbiljnom", ali glumica je ubrzo zatim uslikana bez burme.
(Mondo)