Komšije su svojevremeno iznele šokantne detalje o njegovom ponašanju, tvrdeći da zbog alkohola svakodnevno trpe neprijatnosti.

Kako tvrde meštani sela u kom glumac ima imanje, Berček zna da napravi prave haos kada popije. Jedna komšinica podelila je nesvakidašnju scenu kojoj je prisustvovala. Foto: Milan Maričić/ATA images

- U subotu je od jutra pio rakiju sa komšijom koji mu je doneo punu flašu, a onda je uzeo trimer da seče travu i teturao se. Koliko je bio pijan, na kraju je trimerom prešao da kosi asfalt i kada je shvatio šta radi, bacio je alat i otišao da spava. NJegovo ponašanje je zaista nepodnošljivo, teroriše nas ovde i uopšte nemamo mira zbog njega - ispričala je meštanka koja je želela da ostane anonimna jer glumac u selu ima verne fanove za koje se plaši da bi joj kamenovali kuću ako saznaju da je pričala za medije.

Ni komšija sa inicijalima R. R. nije štedeo reči o glumčevom ponašanju u selu. On je ispričao kako glumac svojim automobilom često blokira prolaz meštanima i turistima:

- On vozi džip, ovu zelenu 'tojotu', koju kad je pijan, a to je često, ostavi nasred puta, pa niko ne može da prođe. Dve kuće od njega je manastir Mala Remeta i autobus sa decom na ekskurziji mora da se parkira iza automobila i deca idu peške - tvrdio je komšija.

Pored saobraćajnog kolapsa, meštani navode da glumac pravi neprijatne scene i u lokalnoj prodavnici:

- Kada je u pijanom stanju, uđe u seosku prodavnicu, viče i bahati se. Ne čeka red kao ostali, već vikne: 'Mala, evo pare, daj hleb'. Niko mu ne dolazi, ni porodica ni kolege, samo neki auto sa novosadskim tablicama, i to ponekad. Smeće baca u livadu pored, gaji svinju. Nije hteo da poseče brezu što se nadvila nad komšijsko dvorište i preti da padne na garažu - zaključio je komšija za "Alo". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nije se pojavio na ćerkinom venčanju

Ćerka našeg proslavljenog glumca Aleksandra Berčeka pre više od deset godina našla se u samom centru medijske pažnje. Mina Berček je tada stupila u brak sa kontroverznim muzičarem Đorđem Miljenovićem, poznatijim kao Skaj Vikler, ali glumac se nije pojavio na venčanju ćerke.

Baš kao što je i počeo, brak se završio izuzetno burno i bez javnog oglašavanja slavnog glumca, koji o bivšem zetu nikada u medijima nije izgovorio ni jednu jedinu reč.

(Alo)

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