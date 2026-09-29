Deo Ulice Teodora Hercla u Zemunu potpuno se zatvara za saobraćaj, zbog čega autobuske linije 15, 18, 78 i noćna 15N menjaju svoje trase od sutra sve do polovine decembra.

Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže u Ulici Teodora Hercla, od 30. septembra do 13. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu u Ulici Teodora Hercla, na delu od zone raskrsnice sa Novogradskom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Tošin bunar (raskrsnica ulica Tošin bunar i Teodora Hercla biće slobodna za saobraćaj), pri čemu će predmetna deonica biti zatvorena za saobraćaj.

Nove trase autobusa 15, 18, 78 i 15N

Zbog toga će linije JLPP-a saobraćati na sledeći način:

Vozila sa linije br. 15 će u oba smera saobraćati ulicama Vrtlarskom, Ugrinovačkom, Gornjogradskom, Prvomajskom i dalje na redovnoj trasi;

Vozila sa linija br. 18, 78 i 15N će u oba smera saobraćati ulicama Tošin bunar, Ivićevom, Ugrinovačkom, Gornjogradskom, Prvomajskom i dalje na redovnim trasama.

Otvaraju se i nova privremena stajališta

Na izmenjenom delu trasa vozila će koristiti sva postojeća stajališta JLPP-a, kao i novouspostavljena privremena autobuska stajališta.

U smeru prema Zemunu:

"Gornjogradska 1" u Gornjogradskoj ulici, na poziciji drugog ED stuba koji se nalazi ispred kućnog broja 63, odnosno oko 60 metara posle zone raskrsnice sa Ugrinovačkom ulicom;

"Prvomajska 1" u Gornjogradskoj ulici, na poziciji ED stuba koji se nalazi u visini kućnog broja 10, odnosno oko 60 metara ispred zone raskrsnice sa Prvomajskom ulicom.

U smeru prema gradu:

"Prvomajska 1" u Gornjogradskoj ulici, na poziciji ED stuba koji se nalazi u visini kućnog broja 2, odnosno oko 40 metara posle zone raskrsnice sa Prvomajskom ulicom.

(Blic)

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