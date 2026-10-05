Odluka je doneta nakon što je Kongres u petak odbacio dva dekreta-zakona kojima je izvršna vlast pokušala da odgovori na stambenu krizu. Mere su odbačene uprkos pregovorima vlade u poslednjem trenutku u pokušaju da obezbedi neophodnu podršku.

Foto: Pedro PARDO/AFP/Profimedia

Nakon parlamentarnog poraza, Sančez je započeo period razmišljanja i tokom vikenda je razgovarao sa ministrima i liderima ISRP kako bi procenio različite opcije i odlučio da li da odustane od zakonodavnog tela ili da odluku vrati građanima na glasačkim urnama.

Nakon parlamentarnog poraza, Sančez je započeo period razmišljanja i tokom vikenda je razgovarao sa ministrima i liderima ISRP kako bi procenio različite opcije i odlučio da li da odustane od zakonodavnog tela ili da odluku vrati građanima na glasačkim urnama.

Autonomni grad se našao pod neviđenim pritiskom krajem jula, kada su desetine hiljada migranata prešle granicu iz Maroka. Obim dolazaka primorao je vladu da upotrebi vanredne resurse i, nedeljama kasnije, da prvi put u demokratskoj eri proglasi situaciju od interesa za nacionalnu bezbednost kako bi ojačala koordinaciju između različitih nivoa administracije.

Rešavanje krize izazvalo je žestoku političku konfrontaciju. Narodna stranka (PP) i Voks optužili su izvršnu vlast da je reagovala prekasno i doveli u pitanje njenu politiku prema Maroku, dok je Sančez branio akcije snaga bezbednosti i odgovor svoje vlade.

Pored situacije u Seuti, pojavilo se nekoliko slučajeva korupcije i sudskih postupaka koji utiču na predsednikov politički krug, što je opozicija iskoristila da poveća pritisak na izvršnu vlast.

Krhkost parlamentarne većine takođe je postala sve očiglednija. Vlada je morala da pregovara o velikom delu svog dnevnog reda glasanje po glasanje sa svojim partnerima i pretrpela je nekoliko poraza u Kongresu.

(Telegraf.rs)

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