Horor koji je zauvek promenio život ove porodice počeo je 1998. godine u malom španskom gradu Benehuzar u provinciji Alikante. Marijina trinaestogodišnja ćerka oteta je i silovana uz pretnju nožem. Monstrum koji je uništio detinjstvo devojčice bio je Antonio Kosme, tada 63-godišnjak, u mestu poznat pod nadimkom El Pinselito. Zbog ovog svirepog zločina, osuđen je na devet godina zatvora.

Međutim, prava drama odigrala se sedam godina kasnije, 2005. godine. Foto: Printskrin/Instagram/thecrimedesk

Pitanje koje je pokrenulo pakao

Marija del Karmen Garsija stajala je na autobuskoj stanici u svom gradu, pokušavajući da nastavi sa životom i pruži podršku svojoj traumatizovanoj ćerki. U jednom trenutku, primetila je muškarca kako joj se lagano približava. Bio je to niko drugi do Antonio – silovatelj njenog deteta, koji je pušten na „slobodan vikend“ iz zatvora.

Umesto da obori pogled ili skrene u drugu ulicu, Antonio joj je prišao sa podrugljivim osmehom na licu. Zastao je pored šokirane žene i hladnokrvno upitao:

– Kako ti je ćerka?

Te četiri reči, izgovorene sa podsmehom od strane čoveka koji joj je uništio život, bile su okidač koji je u Mariji probudio neopisiv bes. U stanju koje će psihijatri kasnije na sudu opisati kao „potpuno zamućenje svesti“ i privremeno psihičko rastrojstvo, majka je donela fatalnu odluku.

Mirno je gledala kako gori

Marija je otrčala do obližnje benzinske pumpe i kupila litar i po benzina. Saznala je da je Antonio odmah nakon susreta sa njom nonšalantno ušao u jedan lokalni bar.

Ušla je za njim. Pred šokiranim gostima lokala, prišla je silovatelju, polila ga benzinom od glave do pete i zapalila.

Napravila je korak unazad i potpuno mirno, u tišini, gledala kako čovek koji je napastvovao njeno dete živ gori pred njenim očima. Antonio Kosme zadobio je teške opekotine na više od 90 odsto tela i preminuo je u bolnici nekoliko dana kasnije.

Cela Španija stala uz majku

Kada je slučaj dospeo pred sud, javnost u Španiji je „eksplodirala“. Desetine hiljada ljudi potpisalo je peticiju tražeći hitno pomilovanje za Mariju. Mnoge organizacije za zaštitu prava žena i dece izašle su na ulice, tvrdeći da je država najveći krivac.

Postavljali su pitanje: kako je sistem uopšte dozvolio da se silovatelj vrati u isto malo mesto i slobodno šeta pored porodice svoje žrtve?

Iako je zakon morao da se ispoštuje, Marijini advokati su uspeli da dokažu da je ubistvo počinjeno u stanju teškog afekta izazvanog surovom provokacijom. Prvobitna kazna od devet i po godina smanjena je na Vrhovnom sudu na pet i po godina zatvora, uz brojne olakšice koje je odobrila vlada.

Marija del Karmen Garsija izašla je na slobodu 2018. godine, nakon što je odslužila svoju kaznu. Danas živi slobodno u Španiji, ponovo ujedinjena sa svojom ćerkom.

NJen čin ostao je ubeležen u istoriji kao jedan od najdrastičnijih primera majčinske osvete i trajni podsetnik na to šta se dešava kada institucije ne zaštite žrtve na pravi način.

(MONDO)

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