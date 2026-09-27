Horor koji je zauvek promenio život ove porodice počeo je 1998. godine u malom španskom gradu Benehuzar u provinciji Alikante. Marijina trinaestogodišnja ćerka oteta je i silovana uz pretnju nožem. Monstrum koji je uništio detinjstvo devojčice bio je Antonio Kosme, tada 63-godišnjak, u mestu poznat pod nadimkom El Pinselito. Zbog ovog svirepog zločina, osuđen je na devet godina zatvora.
Međutim, prava drama odigrala se sedam godina kasnije, 2005. godine.
Pitanje koje je pokrenulo pakao
Marija del Karmen Garsija stajala je na autobuskoj stanici u svom gradu, pokušavajući da nastavi sa životom i pruži podršku svojoj traumatizovanoj ćerki. U jednom trenutku, primetila je muškarca kako joj se lagano približava. Bio je to niko drugi do Antonio – silovatelj njenog deteta, koji je pušten na „slobodan vikend“ iz zatvora.
Umesto da obori pogled ili skrene u drugu ulicu, Antonio joj je prišao sa podrugljivim osmehom na licu. Zastao je pored šokirane žene i hladnokrvno upitao:
– Kako ti je ćerka?
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Te četiri reči, izgovorene sa podsmehom od strane čoveka koji joj je uništio život, bile su okidač koji je u Mariji probudio neopisiv bes. U stanju koje će psihijatri kasnije na sudu opisati kao „potpuno zamućenje svesti“ i privremeno psihičko rastrojstvo, majka je donela fatalnu odluku.
Mirno je gledala kako gori
Marija je otrčala do obližnje benzinske pumpe i kupila litar i po benzina. Saznala je da je Antonio odmah nakon susreta sa njom nonšalantno ušao u jedan lokalni bar.
Ušla je za njim. Pred šokiranim gostima lokala, prišla je silovatelju, polila ga benzinom od glave do pete i zapalila.
Napravila je korak unazad i potpuno mirno, u tišini, gledala kako čovek koji je napastvovao njeno dete živ gori pred njenim očima. Antonio Kosme zadobio je teške opekotine na više od 90 odsto tela i preminuo je u bolnici nekoliko dana kasnije.
Cela Španija stala uz majku
Kada je slučaj dospeo pred sud, javnost u Španiji je „eksplodirala“. Desetine hiljada ljudi potpisalo je peticiju tražeći hitno pomilovanje za Mariju. Mnoge organizacije za zaštitu prava žena i dece izašle su na ulice, tvrdeći da je država najveći krivac.
Postavljali su pitanje: kako je sistem uopšte dozvolio da se silovatelj vrati u isto malo mesto i slobodno šeta pored porodice svoje žrtve?
Iako je zakon morao da se ispoštuje, Marijini advokati su uspeli da dokažu da je ubistvo počinjeno u stanju teškog afekta izazvanog surovom provokacijom. Prvobitna kazna od devet i po godina smanjena je na Vrhovnom sudu na pet i po godina zatvora, uz brojne olakšice koje je odobrila vlada.
Marija del Karmen Garsija izašla je na slobodu 2018. godine, nakon što je odslužila svoju kaznu. Danas živi slobodno u Španiji, ponovo ujedinjena sa svojom ćerkom.
NJen čin ostao je ubeležen u istoriji kao jedan od najdrastičnijih primera majčinske osvete i trajni podsetnik na to šta se dešava kada institucije ne zaštite žrtve na pravi način.