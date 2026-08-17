Tordis Elvu je seksualno napao njen dečko Tom Strandžer dok je bio na razmeni učenika na Islandu. Ona je imala 16, a on 18 godina.

Dve decenije kasnije, napisali su knjigu o tom događaju i razgovarali o silovanju koje im je promenilo živote.

Bili su zajedno nešto duže od mesec dana kada se napad dogodio. Nakon božićnog plesa, Elsa se vraćala kući. Prvi put je probala rum i mislila je kako je Strandžer njen princ na belom konju koji je vodi kući i koji će je smestiti u krevet.

- Bilo je poput bajke, njegove jake ruke oko mene, kako me spustio u sigurnost mojeg kreveta - prisetila se u svom govoru.

Ipak, bajka se uskoro pretvorila u horor kada je shvatila da je princ iz bajke skida.

- Odmah mi se razbistrilo u glavi, ali moje telo je bilo preslabo da bi se borilo, a bol je bila zaslepljujuća. Činilo mi se kako sam prepolovljena napola.

Rekla je kako je brojala sekunde na satu kako bi ostala prisebna:

- Kako bih ostala prisebna, tiho sam brojala sekunde na svojoj budilici. Od te noći znam kako u dva sata ima 7.200 sekundi - rekla je.

Strandžer je na njene reči odgovorio kako to što je uradio tada nije smatrao silovanjem:

- Sećanje na sledeći dan mi je slabo. Sećam se mamurluka i određene praznine koju sam pokušavao da izbegnem. Ništa više. Ali nisam se pojavio na Tordinim vratima. Važno je reći kako svoje tadašnje delo tada nisam video kao ono što zapravo jeste. Foto: Jutjub printskrin/TED

Rekao je kako se zavarovao o tome šta je napravio.

- Iskreno, odbacivao sam celi čin u danima nakon toga, a i za vreme toga. Odrekao sam se istine tako što sam samog sebe uverio da je to bio seks, a ne silovanje. To je laž zbog koje osećam groznu krivicu.

Par je raskinuo nekoliko dana nakon silovanja.

- Odgojena sam u svetu u kojemu nas uče kako do silovanja dolazi zbog nekog razloga. Ili mi je suknja bila prekratka, ili mi je osmeh bio preširok, ili mi je dah zaudarao na alkohol. Bila sam kriva za sve te stvari pa je sigurno krivica bila na meni.

Tek je devet godina posle silovanja Tordis napisala pismo Tomu, u trenutku kada je shvatila da je na ivici nervnog sloma. Foto: Jutjub printskrin/TED

Nakon što je napisala prve reči shvatila je kako je to njen put patnje. Kako prenosi Daily Mail, Tordis kaže kako nije važno da li je on zaslužio njen oproštaj nego kako ona zaslužuje mir.

Tako su si počeli da pišu i na kraju su dogovorili sastanak, nekih 16 godina nakon silovanja. Dogovorili su sastanak u Kejptaunu i tamo su podelili svoje životne priče, ali su i razgovarali o tome šta joj je Tom učinio:

- Godinama sam htela da ga povredim jednako jako kako je on povredio mene. Ali svetlo je pobedilo tamu. Ima nade posle silovanja.

Sada su koautori knjige South of Forgiveness, a Tom kaže kako vas nešto što ste napravili ne određuje kao osobe.

- Ne potcenjujte moć reči. Kada sam rekao Tordis da sam je silovao, to je promenilo moj odnos prema samom sebi, ali i prema njoj.

Smatra kako je najvažnije da je u tom trenutku krivica s Tordis prešla na njega, jer veruje kako odgovornost prečesto završava na žrtvama, a ne na muškarcima koji ih siluju. Foto: Jutjub printskrin/BBC Politics

Tordis je zaključila kako je vreme da silovanje prestanemo da gledamo kao ženski problem.

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