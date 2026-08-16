On je rekao da će biti plaćeno 30.000 dolara za zarobljavanje ili ubistvo svakog pripadnika američkih snaga, prenela je agencija Fars.

Sjedinjene Američke Države označile su Korpus Iranske revolucionarne garde (IRGC), koji je zvanično deo oružanih snaga Islamske Republike, kao terorističku organizaciju. Foto: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Kao meru reciprociteta, Iran je proglasio američku vojsku terorističkim entitetom.

Iran traži od Katara istragu o sudbini trojice nestalih pilota

Brigadni general Mohamed Bagerzade, komandant Komiteta za potragu za nestalim pripadnicima Oružanih snaga Irana pri Generalštabu, zatražio je danas od vlasti Katara da dozvole ulazak iranskog tima za utvrđivanje činjenica u tu zemlju i sprovedu istragu o sudbini trojice iranskih pilota, čiji su avioni oboreni u martu prilikom povratka sa misije protiv američke baze.

- Katarska vlada trebalo bi da dozvoli i olakša ulazak iranskog tima za utvrđivanje činjenica Ratnog vazduhoplovstva, umesto da negira zarobljavanje iranskih pilota - rekao je Bagerzade, prenela je Preš TV.

On je dodao da elitni tim stručnjaka Ratnog vazduhoplovstva Islamske Republike Iran već mesecima čeka dozvolu za ulazak u Katar i sprovođenje istrage na terenu.

Bagerzade je ponovo pozvao Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) da se uključi u slučaj iranskih borbenih pilota i prati njihov status. On je takođe naveo da je vlada Kuvajta zauzela sličan stav kao Katar i odbija da pruži bilo kakve informacije o sudbini četvorice Iranaca zarobljenih u toj zemlji.

Bagerzade je u subotu rekao da su katarske snage tokom operacije izvedene kao odgovor na nedavni američko-izraelski rat protiv Islamske Republike Iran zarobile trojicu iranskih pilota koji su, prema njegovim tvrdnjama, bili živi. Od četvorice iranskih pilota koji su se nalazili u avionima, jedan je poginuo, dok su ostale, prema tvrdnjama iranske strane, žive zarobile katarske snage.

Vlasti Katara odbacile su juče tvrdnje Teherana da su u toj zemlji pritvoreni iranski piloti, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara Madžid el Ansari, istakavši da su katarske ekipe za potragu i spasavanje u potpunosti izvršile zadatak u potrazi za posmrtnim ostacima pilota.

- Kategorički negiramo navode o pritvaranju iranskih pilota - rekao je El Ansari.

(Aljazeera)

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