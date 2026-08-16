Naravno, životinja je bila izbezumljena od straha i samo je pokušavala da se odbrani, terajući sve koji bi joj se previše približili.

Foto: Printskrin/Tiktok/Shaun Mcbain

Poznavaoci gmizavaca smatraju da je reč o kukuruznoj zmiji, neotrovnoj životinji koja potiče iz Severne Amerike. Za ljude nije opasna, a uglavnom se hrani glodarima.

Kako je dospela u Škotsku? Sasvim je sigurno reč o kućnom ljubimcu - prilično je popularna jer je mirna i nije zahtevna. Nimalo nije agresivna i gotovo je sigurno da je životinja na prometnoj ulici, izvan svog poznatog okruženja, bila uplašena. Da li je pobegla ili je napuštena, nije poznato.

Na kraju je zmiju uhvatio jedan prolaznik, koji ju je predao obezbeđenju tržnog centra ispred kojeg se nalazila. Po nju je došao član Škotskog društva za sprečavanje okrutnosti prema životinjama (SSPCA).

Zmija je prebačena u njihov Centar za spasavanje i udomljavanje, gde joj je pružena sva potrebna nega.

(Telegraf.rs)

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