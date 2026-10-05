Ovaj potez bi predstavljao značajnu izmenu jednog od osnivačkih principa AfD-a, stranke osnovane 2013. godine uglavnom kao odgovor na politiku finansijskog spasavanja zemalja evrozone, koja se dugo zalagala za raspuštanje monetarne unije ili izlazak Nemačke iz nje, navodi agencija.

Foto: Michael Brandt/Stefanie Loos/Georg Wendt/AFP/Profimedia

 

U dokumentu se AfD zalaže za suštinsku reformu EU i valute umesto za trenutno istupanje iz Unije. Kako se u tekstu navodi, ukoliko ti napori ne bi urodili plodom, stranka bi tada trebalo da zatraži referendum o članstvu Nemačke u EU.

Predviđa se takođe transformacija EU u labaviju “uniju suverenih nacija”, ograničavanje uloge Brisela u kreiranju domaćih politika, kao i omogućavanje državama da se izuzmu iz određenih oblasti, poput migracija, finansija EU i socijalne politike.

Dokument su sastavili poslanici AfD-a iz Evropskog parlamenta, nemačkog Bundestaga i pokrajinskih skupština, a o njemu se raspravljalo na sastanku prošlog meseca. O svakoj izmeni stranačke platforme, koja je na snazi već deceniju, konačnu odluku bi doneo stranački kongres naredne godine.

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Parlamentarni portparol AfD-a za evropska pitanja i dugogodišnji kritičar evra, Peter Beringer, nije se za sada oglasio povodom ovih navoda. Stranka AfD je postepeno jačala podršku vodeći kampanju protiv migracija nakon priliva ljudi koji su bežali od rata na Bliskom istoku 2015. godine, što je strategija koja joj je pomogla da ostvari niz izbornih uspeha, od kojih je poslednji zabeležen u Saksoniji-Anhalt, navodi Rojters.

Stranka, koja je na prošlogodišnjim saveznim izborima zauzela drugo mesto iza konzervativaca kancelara Fridriha Merca, ima za cilj da uđe u saveznu vladu do 2029. godine.

Glavne nemačke političke stranke odbijaju saradnju sa AfD-om, koji je domaća obaveštajna služba označila kao “desničarsku ekstremističku” organizaciju, dok sama stranka odbacuje takvu kvalifikaciju. Kopredsednica stranke Alis Vajdel je u avgustu, u intervjuu za emitera ZDF, opisala evro kao “slabu valutu”, ali nije eksplicitno pozvala na to da je Nemačka napusti.

(Reuters)

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