Uprkos tome, njegov dom u Teksasu daleko je od raskošnih vila koje bi se očekivale od bogataša takvog ranga.

Maskova “glavna rezidencija” u Teksasu je skromna kuća sa tri spavaće sobe koju rentira, a vredi oko 45.000 dolara, prenosi Jahu.

Još 2022. godine, napisao je na društvenoj mreži X da je njegova “glavna kuća vredna oko 50.000 dolara u području Boka Čika, koju iznajmljuje od kompanije SpaceX”.

“Ipak je prilično sjajna“, dodao je.

Elon Musk is now the world’s first trillionaire. But instead of living in a luxury mansion, he spends his days in a tiny Texas house. Musk has only lived in a small home near SpaceX’s Starbase in South Texas, reportedly worth around $50,000. The unit consists of one main room divided into a living area, bedroom space, a full kitchen, and a small bathroom with a tub-shower combination No giant estate. No palace. No billionaire compound. Just a simple house near the rockets. A man whose companies are building electric cars, launching rockets, developing AI, digging tunnels and trying to reach Mars, he's chosen to live in a home smaller than most people’s apartments. Musk’s Texas setup become famous because it's the opposite of what a trillionaire should do. But it's just what he heeds. Small. Simple. Close to work, and right next to the future he is trying to build. Musk has pledged to never own a huge mansion or estate. — Ron Wright (@ronsterd89) June 17, 2026

Kuća u Teksasu je jednostavan, prizemni objekat bele boje. Mask je koristi kao mesto za odmor posle dugih radnih dana u obližnjem SpaceX kompleksu, pod nazivom Starbase.

Tokom gostovanja u podkastu “Ful Send”, otkrio je da je sam napravio određene izmene u kući.

“Tehnički, to je kuća sa tri spavaće sobe. Ranije je imala dve, ali sam garažu pretvorio u treću spavaću sobu“, rekao je Mask.

U dvorištu se nalazi i dodatni objekat, takozvana casita, čija je vrednost iznosila oko 50.000 dolara.

Ova futuristički dizajnirana mini-kuća ima oko 35 kvadrata i sadrži kuhinju, dnevni boravak i spavaću sobu. U njoj se nalaze “queen size” krevet, savremeni kućni uređaji i krovni prozori.

Objekat je proizvela kompanija Boxabl, a projektovan je tako da bude otporan na buđ, snažan vetar, požar, vodu i insekte. Velika vrata, koja se protežu od poda do plafona, omogućavaju da prostor bude potpuno otvoren ili zatvoren.

Elon Musk's house in Boca Chica, Texas. No fancy things, only what's essential for living https://t.co/klGKEtkGKR — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) March 10, 2026

Ilon Mask je objasnio i kako koristi ovu malu kuću.

“To je kuća za goste. Ako prijatelj dođe i ostane kod mene, može da spava u Boxablu ako želi“, rekao je.

Na listi najbogatijih ljudi sveta, iza Maska se nalaze suosnivači kompanije Google, Lari Pejdž (oko 257 milijardi dolara) i Sergej Brin (237 milijardi dolara).

(Telegraf)

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