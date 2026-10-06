Uprkos tome, njegov dom u Teksasu daleko je od raskošnih vila koje bi se očekivale od bogataša takvog ranga.
Maskova “glavna rezidencija” u Teksasu je skromna kuća sa tri spavaće sobe koju rentira, a vredi oko 45.000 dolara, prenosi Jahu.
Još 2022. godine, napisao je na društvenoj mreži X da je njegova “glavna kuća vredna oko 50.000 dolara u području Boka Čika, koju iznajmljuje od kompanije SpaceX”.
“Ipak je prilično sjajna“, dodao je.
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Kuća u Teksasu je jednostavan, prizemni objekat bele boje. Mask je koristi kao mesto za odmor posle dugih radnih dana u obližnjem SpaceX kompleksu, pod nazivom Starbase.
Tokom gostovanja u podkastu “Ful Send”, otkrio je da je sam napravio određene izmene u kući.
“Tehnički, to je kuća sa tri spavaće sobe. Ranije je imala dve, ali sam garažu pretvorio u treću spavaću sobu“, rekao je Mask.
U dvorištu se nalazi i dodatni objekat, takozvana casita, čija je vrednost iznosila oko 50.000 dolara.
Ova futuristički dizajnirana mini-kuća ima oko 35 kvadrata i sadrži kuhinju, dnevni boravak i spavaću sobu. U njoj se nalaze “queen size” krevet, savremeni kućni uređaji i krovni prozori.
Objekat je proizvela kompanija Boxabl, a projektovan je tako da bude otporan na buđ, snažan vetar, požar, vodu i insekte. Velika vrata, koja se protežu od poda do plafona, omogućavaju da prostor bude potpuno otvoren ili zatvoren.
Ilon Mask je objasnio i kako koristi ovu malu kuću.
“To je kuća za goste. Ako prijatelj dođe i ostane kod mene, može da spava u Boxablu ako želi“, rekao je.
Na listi najbogatijih ljudi sveta, iza Maska se nalaze suosnivači kompanije Google, Lari Pejdž (oko 257 milijardi dolara) i Sergej Brin (237 milijardi dolara).
(Telegraf)