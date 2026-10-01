Šef Pentagona Pit Hegset objavio je da će Ilon Mask biti jedan od rukovodilaca vladinog projekta koji će proučavati budućnost ratovanja, što predstavlja prvi povratak direktora kompanije „SpaceX“ u rad američke vlade nakon što je predvodio haotično, takozvano „Odeljenje za efikasnost vlade“, odnosno „DOGE“.

Foto: Harun Ozalp/AFP/Profimedia, Depositphotos/Helen_F/3DSculptor

Masku će se pridružiti Palmer Laki, izvršni direktor kompanije za odbrambenu tehnologiju „Anduril“, i NJut Gingrič, bivši republikanski predsedavajući Predstavničkog doma, preneo je britanski „The Guardian“.

Saopštenje Ministarstva odbrane o projektu, nazvanom „Project Meridian“, opisuje njegov cilj kao „utvrđivanje sposobnosti potrebnih za postizanje apsolutne tehnološke dominacije na bojištu sledeće generacije“.

Za razliku od Maskove uloge u „DOGE“, koja je izazvala snažne kritike javnosti i skupe bojkote njegovih proizvoda, obim i ciljevi projekta „Project Meridian“ deluju kao da će biti znatno manje vremenski zahtevni za ovog tehnološkog magnata.

Ministarstvo odbrane navodi u svom saopštenju da projekat ima za cilj da prouči kako američka vojska može da koristi nove tehnologije, kao i da sprovodi ratne operacije na do sada neispitanim terenima, uključujući podzemne dubine i Mesec.

– Svedoci smo brzog napretka u oblastima veštačke inteligencije, autonomnih sistema, usmerene energije, robotike, biotehnologije i drugim ključnim visokotehnološkim oblastima. U kombinaciji, ove nove oblasti, novi načini ratovanja i tehnološki razvoj duboko će promeniti prirodu ratovanja – rekao je Hegset u memorandumu.

– Da bi zadržale globalnu dominaciju, Sjedinjene Američke Države moraju da predvide buduća operativna okruženja i odlučno deluju kako bi razvile sredstva za dominaciju u njima.

Mask i Laki su daleko od nezavisnih arbitara budućnosti ratovanja. Obojica imaju opsežne ugovore sa Ministarstvom odbrane preko svojih kompanija, a poslovanje kompanije „Anduril“ usmereno je na kupovinu proizvoda od strane vlade koje reklamira kao najnoviji napredak u ratovanju.

Gingrič je imenovan za člana Odbora za odbrambenu politiku u decembru 2020. godine tokom prve Trampove administracije, ali je smenjen manje od tri meseca kasnije nakon što je DŽo Bajden postao predsednik.

Vraćajući se u devedesete godine, on je upozoravao na pretnju elektromagnetnog impulsnog napada koji bi mogao da onesposobi američke elektroenergetske mreže.

Projekat će trajati 120 dana

Projekat će trajati 120 dana, a biće završen javnim, neklasifikovanim izveštajem sa preporukama. Projekat Ministarstva odbrane vraća Maska u rad američke vlade nešto više od godinu dana nakon njegovog burnog mandata na čelu „DOGE“, tokom kojeg su federalne agencije pretrpele velika smanjenja, dok ciljevi vezani za smanjenje troškova koje je „DOGE“ postavio nisu ostvareni.

To je takođe znak da je Mask ponovo zadobio naklonost Trampove administracije nakon dramatičnog sukoba sa predsednikom prošle godine.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO