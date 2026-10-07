Svoje pitanje objavio je na društvenim mrežama i zatražio iskustva ljudi koji žive u Beogradu ili su ga posetili.

"Pozdrav svim dobrim ljudima. Planiram put u Beograd novim autom sa ZG tablicama. Zanima me je li sigurno u garažama u centru grada i kakva je situacija sa krađom novih automobila? Hoću li imati problema zbog ZG tablica?"

Objava je brzo privukla komentare. Dok su ga neki upozorili da niko ne može da garantuje da se neće dogoditi neki incident, drugi tvrde da hrvatske registarske oznake u Beogradu danas uglavnom ne izazivaju posebnu pažnju.

"Nikoga nije briga za tablice"

"Uvek možeš da naletiš na nekog idiota, šanse da ti neko iz pakosti ošteti auto iste su kao i meni... Uopšteno, mislim da ljude ovde apsolutno nije briga za ZG tablice", napisao je jedan korisnik. Foto: Z. Knežević

Drugi je ipak upozorio da određeni rizik uvek postoji. "Dovoljno je da se nađu dvojica od dva miliona ljudi i naprave neku glupost. Svakako je sigurnije sa ZG u BG nego obrnuto", odgovorio je.

Javio se i korisnik koji je podelio sopstveno iskustvo iz Hrvatske. "Stalno viđam hrvatske tablice po Beogradu i još nisam čuo da je neko imao problema. Ja sam letovao ove godine u Puli i Zadru. Niko me nije ni pogledao, nikoga nije briga. Valjda smo se toliko opametili. A jedna budala na dva miliona sigurno postoji. I naravno, ne provociraj, to je prvo pravilo."

"Nećeš se imati gde da se parkiraš"

Čini se ipak da je jedan drugi problem učesnicima rasprave puno poznatiji od mogućih problema sa zagrebačkim tablicama - pronalazak parkirng mesta. Foto: Depositphotos/ginasanders

"Brale, 2026. godina je. Ali bolje nemoj da dolaziš u Beograd jer nećeš imati gde j**eno da parkiraš", napisao je jedan korisnik.

NJegov komentar privukao je pažnju jer je raspravu o bezbednosti automobila i ZG tablicama preusmerio na svakodnevni problem sa kojim se suočavaju Beograđani.

Sudeći prema komentarima, većina učesnika rasprave smatra da zagrebačke tablice same po sebi nisu razlog za posebnu zabrinutost.

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