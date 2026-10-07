Većinu fatalnih slučajeva prouzrokuju komarci, odnosno bolesti koje prenose, poput malarije, ali postoje i drugi primeri koji pokazuju koliko priroda može biti smrtonosna.

LJudi se nalaze na vrhu lanca ishrane, ali kada bismo ostali bez oružja i drugih sredstava koja smo napravili i našli se „oči u oči“ sa tigrom… Epilog je jasan. Foto: Kelvin Aitken/VWPics/Profimedia

Danas pišemo o nekim od najšokantnijih slučajeva smrti povezanih sa životinjama u istoriji.

Čampavatska tigrica

Ova krznena zver bila je odgovorna za smrt čak 436 ljudi na teritoriji dve države – Indije i Nepala.

Zbog povrede vilice koju je zadobila tokom lova 1890-ih, tigrica više nije mogla da lovi brz plen, poput jelena. Zato je svoju pažnju usmerila na ljude.

Tokom naredne decenije širila je teror u nepalskom gradu Čampavatu, gde je ubila više od 200 ljudi, pre nego što je prešla granicu i stigla u Indiju.

Zver očigledno nije pravila razliku između svojih žrtava, pa je u Indiji ubila približno isti broj ljudi, prenosi "Daily Star".

Na kraju ju je usmrtio engleski lovac DŽim Korbet.

Napad ajkula u Pacifiku

U poslednjim danima Drugog svetskog rata, američku krstaricu "USS Indianapolis" torpedovala je japanska podmornica "I-58".

Brod je potonuo toliko brzo da posada nije uspela da pošalje "SOS" signal. Gotovo 900 mornara danima je plutalo u vodama centralnog Pacifika, punim ajkula.

Eksplozije su za sobom ostavile vodu prekrivenu naftom i krhotinama, ali i krvlju povređenih i poginulih mornara. To je privuklo stotine ajkula, koje su napale bespomoćne ljude i usmrtile oko 150 njih.

U kombinaciji sa olujnim vremenom, napadi ajkula doprineli su stradanju gotovo 600 pripadnika vojske.

Potapanje krstarice "USS Indianapolis" je druga najveća pomorska katastrofa u istoriji SAD, odmah iza napada na Perl Harbor, u decembru 1941. godine. Ajkule su u toj tragediji svakako imale svoju ulogu.

Napad pume u Koloradu

Godine 1991, u mestu Ajdaho Springs u Koloradu, 18-godišnji sportista Skot Lankaster otišao je na trčanje tokom školskog raspusta. Nikada se nije vratio.

Dva dana kasnije, ljudi koji su krenuli u potragu pronašli su telo tinejdžera u plitkoj rupi. Na njegovom licu bili su vidljivi tragovi velikih šapa, dok su unutrašnji organi bili pojedeni.

Istraga je utvrdila da je mladića napala puma i usmrtila ga, što se smatra jednim od najjezivijih zabeleženih slučajeva napada ove vrste na čoveka sa smrtnim ishodom.

Tragedija je potresla lokalnu zajednicu, koja je izgubila jednog od svojih najtalentovanijih mladih sportista.

LJudožderi iz Cavoa

Godine 1898. dva lava, kasnije prozvana „LJudožderi iz Cavoa“, počela su da terorišu radnike koji su gradili železničku prugu između Kenije i Ugande.

U početku se smatralo da su dva lava tokom devet meseci zajedno lovila i ubila više od 100 ljudi. Kasnije procene, međutim, smanjile su broj žrtava na 35.

Potpukovnik DŽon Henri Paterson, pripadnik britanske vojske, na kraju je upucao i ubio divlje životinje, a potom o celom iskustvu napisao knjigu.

Tela velikih mačaka od 1925. godine nalaze se u Fild muzeju prirodne istorije u Čikagu.

Orka Tilikum

Orka Tilikum postala je centralna tema dokumentarnog filma "Blackfish", pošto je bila odgovorna za smrt tri trenera.

Najpoznatiji slučaj dogodio se 2010. godine, kada je Tilikum u kompleksu "SeaWorld Orlando" povukao svog trenera Donu Branso u bazen.

Obdukcija je pokazala da se Bransonova udavila, ali je pretrpela i teške povrede, uključujući višestruke prelome.

Godine 1999, dok je boravio u kompleksu "Sealand of the Pacific" u Kanadi, Tilikum i još dve orke „zgrabili“ su trenera Kelti Birn i povukli je u bazen, pošto se okliznula. Ona se tom prilikom udavila.

Još jedan incident se dogodio 1991. godine, u istom kompleksu. Pomoćni trener je upao u bazen, nakon čega su ga Tilikum i još dve orke povukle pod vodu.

(Telegraf.rs)

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