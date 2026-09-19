Ministarka ribarstva australijske savezne države Zapadna Australija, DŽeki DŽarvis, izjavila je danas da je dala ovlašćenje službenicima za ribarstvo da "unište ajkulu" koja bude identifikovana da je ubila plivača na plaži Sorento, oko 20 kilometara od Perta.

DŽarvis je kazala da je takvu narednu dala nakon što je policija za kontrolu vode rano jutros "pozitivno identifikovala ajkulu umešanu u incident", u kome je juče ubijen plivač Greg O'Nil, prenosi BBC.

A swimmer was taken by a shark while on a morning swim with a mate. The victim was just metres from shore, when the giant predator attacked. pic.twitter.com/Y4wWOxYbvd — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) September 18, 2026

Ministarka je rekla da je ovlastila službenike za ribarstvo da "unište ajkulu" ako mogu da je uhvate, zbog "izuzetnih okolnosti" napada i "opasnosti koju predstavlja ajkula".

Prema njenim rečima, to je prvi put za deset godina da je takva naredba izdata u Zapadnoj Australiji.

Foto: Kelvin Aitken / VWPics / Profimedia

DŽarvis je kazala i da će se povećati upotreba dronova i obeležavanja, kako bi se od ajkula zaštitili posetioci plaža.

Telo Grega O'Nila, koga je juče na popularnoj plaži ubila ajkula, još nije nađeno, a vlasti su saopštile da će plaže duž obale države, uključujući i onu u glavnom gradu Pertu, ostati zatvorene najmanje do sutra, dok se nastavlja potraga za ajkulom.

Svedok događaja, DŽeki Rapaić je za ABC rekla da su dva muškarca plivala, ali da se samo jedan vratio na obalu, i da je mogla da vidi "lokvu krvi" u vodi, dok je drugi svedok rekao da je video kako ajkula čoveka "baca okolo kao ribu".

Ove godine u Australiji je bilo pet smrtonosnih napada ajkula.

(Tanjug)

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