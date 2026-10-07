Marikarmen Abaskal, 87-godišnja žena čije je prinudno iseljenje iz stana u Madridu pokrenulo talas protesta i postalo simbol borbe za pravo na stanovanje u Španiji, preminula je danas u bolnici u Madridu.

Vest o njenoj smrti potvrdio je Sindikat stanara, navodeći da je Abaskal preminula nekoliko nedelja nakon što je izbačena iz stana u madridskom naselju Retiro, u kojem je živela oko sedam decenija, prenosi El Pais. Foto: Iks printskrin/@EFEnoticias/@MalasLenguas_Tv

Abaskal je 23. septembra prinudno iseljena iz svog doma, nakon četiri pokušaja da se izvršenje odloži. Tog dana je iz stana izneta na nosilima i prevezena u bolnicu. NJeno iseljenje izazvalo je veliko nezadovoljstvo javnosti, a ispred zgrade okupile su se stotine aktivista koji su pokušavali da spreče izvršenje odluke.

Slučaj je ubrzo prerastao u simbol mnogo šireg problema sa stanovanjem u Španiji. Protesti su održani u više gradova, a pitanje dostupnosti stanova i visokih kirija ponovo je dospelo u središte javne i političke debate.

Stan u kojem je živela 70 godina

Marikarmen je u stanu u ulici Alkaldas Sains de Baranda živela od 1956. godine. NJena porodica je ugovor o zakupu dobila decenijama ranije, a ona je nastavila da živi u tom stanu nakon smrti roditelja.

Kompanija Urbagestión kupila je stan nekoliko godina pre njenog iseljenja, a prema navodima španskih medija, činjenica da je Abaskal živela u njemu uticala je na cenu po kojoj je nekretnina kupljena.

Maricarmen Abascal, la mujer que encendió la lucha contra los desahucios en España, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón a los 87 años, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado. El 23 de septiembre fue desahuciada de su casa de Retiro, en la que vivió durante siete décadas. Seis años antes, una empresa compró su piso por un precio irrisorio para la zona precisamente porque ella vivía en él. Con una pensión de 1.400 euros, la mujer nunca dejó de pagar el alquiler, de renta antigua, y las facturas: unos 500 euros al mes en total. En 2020 los propietarios le dijeron que debía dejar el apartamento, porque el contrato ya había sido subrogado dos veces, primero a su madre ―que no constaba como inquilina, por una ley franquista― y luego a ella. Y desde entonces la intentaron desalojar cuatro veces y no aceptaron ninguna de las propuestas que recibieron para o bien pagar la diferencia del alquiler (le pedían 1.600 euros) o comprar el apartamento ✒️Lucía Franco y Beatriz Olaizola — EL PAÍS América (@elpais_america) October 7, 2026

Posle višegodišnjeg spora usledilo je nekoliko pokušaja iseljenja, a četvrti je konačno sproveden 23. septembra. Policija je tada uklanjala aktiviste koji su pokušavali da spreče izvršenje, dok je Abaskal iz zgrade izneta na nosilima.

Postignut dogovor da se vrati kući

Nakon ogromnog pritiska javnosti i političkih reakcija, krajem septembra postignut je dogovor između Abaskal i kompanije Urbagestión.

Dogovor je predviđao novi ugovor o zakupu na osam godina, dok kirija ne bi prelazila 30 odsto njenih neto prihoda. Grad Madrid posredovao je u postizanju sporazuma koji je trebalo da joj omogući povratak u stan u kojem je provela najveći deo života.

Međutim, Abaskal se u tom trenutku još nalazila u bolnici i nije bila zdravstveno sposobna da je napusti. Nekoliko dana kasnije njeno zdravstveno stanje se pogoršalo.

🇪🇸 87-year-old Spanish woman dies two weeks after being evicted from the home where she had lived for more than 70 years Maricarmen Abascal had lived in the same apartment in Madrid’s Retiro district since the 1950s. On September 23, after several attempts to stop the eviction, she was removed from the building on a stretcher and taken to hospital. She never returned home. Her case sparked outrage across Spain and became a symbol of the country’s housing crisis. Protests were held in several cities, activists set up camp in Madrid’s Puerta del Sol, and calls grew for wider action over housing rights. An agreement was eventually reached that would have allowed Maricarmen to return to her apartment after leaving hospital. She died before she had the chance to go home. Spaniards have once again taken to the streets in protest. — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026

Iako je dogovor trebalo da joj omogući povratak kući, do toga nije došlo.

„Marikarmen“ postala simbol borbe za stanovanje

NJen slučaj izazvao je snažnu reakciju pokreta za pravo na stanovanje. Sindikat stanara koristio je njen slučaj kao primer problema sa prinudnim iseljenjima, dok su se protesti proširili izvan Madrida.

NJeno ime postalo je simbol borbe protiv prinudnih iseljenja i problema dostupnosti stanovanja u Španiji, u trenutku kada su visoke cene nekretnina i kirije jedno od najvažnijih društvenih pitanja u zemlji.

Marikarmen Abaskal preminula je nekoliko dana nakon što je njen slučaj ponovo otvorio pitanje koliko je postojeći sistem stanovanja u Španiji sposoban da zaštiti starije i ugrožene stanare.

(El Pais)

BONUS VIDEO: