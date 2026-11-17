Srećom, predmet je privukao majčinu pažnju tek kada je s vremenom počeo da se raspada. Prišla mu je, pažljivo ga pregledala i shvatila da je u porodičnom domu sve vreme bila ručna bomba.

Majka je bombu otkrila 19. jula 2025. poslepodne, pa je pozvala broj 112, izvestio je 20minutos, prenosi Klik.hr.

Na intervenciju su stigli pripadnici TEDAX-a, jedinice katalonske policije specijalizovane za uklanjanje eksplozivnih sredstava. Preuzeli su bombu na siguran način. Policija je o intervenciji obavestila javnost objavom na društvenim mrežama.

Fa un any, una nena va trobar una pedra en una platja de la Costa Brava i se la va emportar a casa seva a Sant Cugat del Vallès La mare ha trucat al @112 ja que la pedra s’ha anat desgastant i ha vist que dins hi havia una granada El TEDAX recull l’artefacte amb seguretat https://t.co/VxJTowXuTn — Mossos (@mossos) July 22, 2025

Ovo nije redak slučaj.

U Kataloniji su tokom 12 godina obuhvaćenih policijskim pregledom iz 2024. prikupljena 8.273 eksplozivna sredstva iz istorijskih ratova.

BONUS VIDEO: