Za četiri znaka Zodijaka Mlad Mesec 10. oktobra 2026. godine predstavlja svetionik nade. Ovaj Mlad Mesec označava početak perioda u kojem neke stvari napokon počinju da se slažu lakše.

Mlad Mesec 10. oktobra događa se u znaku Vage i za mnoge predstavlja svojevrsno zaustavljanje vremena - trenutak u kojem jasnije vidite gde ste se previše prilagođavali, šta ste predugo pokušavali da održite i gde više nema smisla praviti se da je sve u ravnoteži. Foto: Depozitfoto/V_Sot

Protekli period mnoge je umorio, vratio na stare emotivne teme, otvorio pitanja poverenja i naterao nas da ozbiljnije pogledamo odnose, novac i dogovore koje smo možda predugo prihvatali samo zato što su nam poznati. Sada naglasak prelazi na jasnije izbore, rasterećenje od onoga što više ne funkcioniše i stvaranje prostora za nešto kvalitetnije.

Retrogradna Venera u Škorpiji još jednom vraća teme koje nisu do kraja rešene, a napet odnos Venere i Marsa pokazuje gde želje, odnosi i lične potrebe više ne idu istim putem. Jupiter u Lavu istovremeno daje Mladom Mesecu snažnu podršku, više optimizma i osećaj da se pred nama ipak otvara više prostora nego što smo ga imali proteklih meseci.

Za četiri znaka ovaj Mlad Mesec posebno naglašava nove mogućnosti i otvara prostor da se važna područja života ponovo pokrenu u povoljnijem smeru.

Blizanci

Blizancima Mlad Mesec aktivira područje ljubavi, kreativnosti i ličnog zadovoljstva. U prvi plan dolaze flert, deca, hobiji i sve ono što životu vraća lakoću i uživanje.

LJubavna priča, kreativni projekat ili lično interesovanje sada izlaze iz drugog plana i postaju važniji nego prethodnih nedelja.

Za slobodne Blizance ovo je veoma živ period za nova poznanstva. Za zauzete je važnije nešto drugo: odnos izlazi iz rutine svakodnevice i ponovo postaje mesto uživanja.

Ako ste poslednjih meseci stalno birali ono što „treba“, ovaj period vas vraća onome što zaista želite.

Vaga

Za Vage ovaj Mlad Mesec označava početak novog ličnog ciklusa. Nakon meseci u kojima ste više reagovali na okolnosti nego što ste sami određivali pravac, ponovo preuzimate inicijativu.

Najvažnije je što ovog puta ne krećete sami. Jupiter iz Lava podržava Mlad Mesec i stavlja naglasak na kontakte, prijateljstva, saradnje i planove koji imaju budućnost. Neko vas može povezati sa pravom osobom, uključiti u dobar projekat ili otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena.

Ono što sada pokrenete ima više podrške, ali retrogradna Venera traži dobru procenu. Ne prihvatajte svaku ponudu samo zato što na prvi pogled izgleda obećavajuće.

Vredna prilika imaće jasne uslove, stvarnu težinu i razlog da joj posvetite vreme. Tariq Hameed Sulemani/Alamy Profimedia, Depozitfoto/merzavka, marcos alvarado/Alamy/Profimedia

Strelac

Strelčevima Mlad Mesec aktivira prijateljstva, saradnje, publiku, zajednice i dugoročne ciljeve. Neko iz vašeg kruga sada može imati konkretnu ulogu u onome što želite da pokrenete ili proširite.

Ovo je dobro vreme za projekat koji traži više ljudi, veću publiku ili ulazak u novu mrežu kontakata.

Poziv, preporuka, saradnja ili poznanstvo mogu ubrzati plan koji je do sada išao presporo.

Menja se i pogled na budućnost. Umesto da sve ostane na nivou želje, pojavljuje se nešto konkretnije: osoba, predlog ili prilika koja pokazuje kojim putem dalje.

Vodolija

Vodolijama Mlad Mesec u Vagi aktivira područje putovanja, inostranstva, studija, izdavaštva i pravnih pitanja, piše Atma. Ovo je veoma dobra prilika za prijavu, edukaciju, ispit, put ili saradnju koja vas vodi izvan dosadašnjih okvira.

Plan koji je još nedavno delovao predaleko, previše zahtevno ili teško ostvarivo sada dobija konkretniji oblik.

Otvaraju se informacije, kontakti ili okolnosti koje vam pomažu da napravite sledeći korak.

Za Vodolije je ovo trenutak u kojem šira slika prestaje da bude samo ideja i počinje da izgleda kao nešto što se zaista može ostvariti.

(Lepa i srećna)

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