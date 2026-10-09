Verovatno do sada znate sve o filmu, a čak i ako ga niste pogledali, verovatno prepoznajete scenu u kojoj lik Šaron Stoun ispituju policajci.

Nakon što bogatu rok zvezdu neko ubije šiljkom za led, glavni osumnjičeni je njegova devojka Ketrin (Šeron Stoun), spisateljica kriminalističkih romana koja je napisala knjigu sa jezivo sličnom radnjom. Ubistvo istražuje detektiv Nik Kjuran (Majkl Daglas), koji ubrzo saznaje da je lik u Ketrininoj novoj knjizi policijski detektiv koji biva ubijen nakon što se zaljubio u pogrešnu ženu.

Prava srž filma je napetost koja se stvara između Stoun i Daglasa dok njihovi likovi love jedan drugoga, a glumica veruje da je deo razloga zašto je to tako dobro funkcionisalo na ekranu taj što se "nikad nije osećala prijatno" u blizini Daglasa. Foto: Jutjub printskrin/ Bib48_MovieClips

Govoreći nedugo posle izlaska filma, Stoun je u intervjuu rekla da namerno nije htela da se zbliži sa Daglasom kako bi se svaka napetost između njih izvan kamera mogla preneti na njihovu glumu.

- Stvarno sam osećala da je između nas neka čudna, dinamična energija. Nikad mi nije bilo prijatno u njegovoj blizini, a mislim da ni njemu nije bilo prijatno u mojoj blizini. To je za mene bila najvažnija stvar. Posmatrala sam njegove pokrete, provocirala ga i uspelo je - ispričala je glumica.

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