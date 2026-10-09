Beograd je oduvek bio grad koji izaziva različite reakcije kod stranaca. Dok se nekima odmah dopadne njegova autentičnost i energija - bez mana, drugi ipak znaju da istaknu njegove nedostatke. To je nedavno uradio i jedan Britanac koji je srpsku prestonicu posetio na nekoliko dana.

Kako je otkrio na Reditu, kao solo putnik proveo je tri dana u Beogradu i shvatio da se radi o gradu u kom se može osetiti razlika u odnosu na tipične evropske metropole. Iako je kaže oduševljen lepotom Srpkinja, nešto ga je međutim ipak jako razočaralo.

"Bio sam u Beogradu tri dana. Dobar grad. Zanimljiv i jedinstven po svom rasporedu, ali čim pređete na starogradsku stranu reke, deluje kao tipičan grad.

Takođe, ne mislim da je baš prilagođen turizmu (što ima svojih prednosti jer deluje autentičnije). Na primer, ljudi su prijatni, ali ne baš i prijateljski nastrojeni - rekao bih da je vaš stav prema turistima više tolerantan nego dobrodošao", napisao je on.

Dodao je i da ga je oduševilo što je svuda mogao da ide pešice, da je posetio dva muzeja - Muzej Jugoslavije i Istorijski muzej, ali da je jednom činjenicom ipak razočaran.

"Pešačio sam bukvalno svuda i iako su mi noge bile umorne, grad je taman veličine za one koji vole da budu aktivni. Međutim, autobusi su mi delovali potpuno katastrofalno - užas", napisao je on pa dodao:

"Takođe, Kalenić pijacu vredi posetiti, iako mislim da bi pola stvari tamo bolje bilo baciti u đubre... Što se tiče crkva Svetog Save – jednostavno prelepa".

Kako je napisao, hrana spada u stvari koje su ga oduševile.

"Hrana je bila stvarno dobra i pristupačna. Nisam neki gurman, ali mi se čini da je za novac koji dajete, lokalna hrana i pica zaista kvalitetna.

"Nije najlepši grad"

Na kraju je iskreno priznao da, po njegovom mišljenju, Beograd nije najlepši grad koji je posetio – ali da se u njemu, bez ikakve sumnje, nalaze najlepše devojke koje je ikada video.

"Nije najlepši grad. Umorni, stari objekti kojima bi dobro došao malo lepši tretman a ima i mnogo grafita. Ipak, devojke u Beogradu – Vuau. Jednostavno vuau", zaključio je on.

"Niko te nije ni zvao da dođeš"

NJegova objava nije se svidela mnogim Srbima koji su oštro reagovali, zamerajući mu što na osnovu svega nekoliko dana boravka donosi sud o čitavom gradu.

"Kao neko ko je živeo u Londonu a sada živi u Beogradu, mogu da kažem da je ponuda voća i povrća na Kaleniću daleko bolja od đubreta koje sam bio prinuđen da kupujem u Londonu. Stambeni fond u Velikoj Britaniji je takođe očajan – sve je puno buđi i niko izgleda ne mari za to", napisao je jedan korisnik Redita, dok je drugi dodao:

"Brate, nikad mi neće biti jasno kako neko, potpuno ozbiljno, može da 'oceni' ceo grad sa hiljadama godina istorije, na osnovu tri dana šetnje po centru. Koliko moraš da misliš da si važan da bi tako nešto objavio?... Niko te nije ni zvao da dođeš, i hvala Bogu što grad nije pravljen za engleske turiste".

(Blic)

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