Muzičara su članovi benda pronašli mrtvog u njegovom stanu, dok zvaničan uzrok smrti još nije saopšten.

Kako prenosi „Večernji list“, članovi grupe „Majke“ veruju da je Baretova smrt povezana sa srčanim problemima, budući da je njegov poslednji nalaz EKG-a bio loš. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

– Nije želeo da ide doktoru. Često se loše osećao, ali je tvrdoglavo odbijao svaku pomoć – ispričali su muzičarevi saradnici za "Jutarnji.hr".

Oni su naveli da su ga u više navrata molili da ode na detaljan lekarski pregled, ali Bare nije pristajao.

Sumnjaju da ga je izdalo srce

Iako su bili zabrinuti za njegovo zdravlje, članovi benda ističu da muzičar nije odustajao od planova za budućnost i da je nastavio da razmišlja o novim pesmama i nastupima.

– Uprkos tome, i dalje se radovao stvaranju muzike, imao je mnogo planova, uvek je s veseljem odlazio na koncerte, najavljivao pesme za novi album. Voleo je svoje trenutke samoće, iako je bio u srećnoj vezi. Nažalost, sudbina je htela drugačije – poručili su članovi grupe „Majke“. Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

Podsetimo, Baretu je krajem septembra pozlilo tokom koncerta u Makarskoj, zbog čega je nastup prekinut već tokom prve pesme. Bend je nakon toga najavio dvomesečnu pauzu kako bi se pevač odmorio i oporavio.

Ipak, uprkos sumnjama njegovih saradnika da je uzrok smrti povezan sa srcem, za sada nema zvanične medicinske potvrde šta je dovelo do smrti slavnog muzičara.

(Jutarnji.hr)

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