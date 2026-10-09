NJegovo telo pronašli su članovi benda oko 13 časova u njegovom stanu, potvrdili su za "Večernji list" Mario Rašić i Alen Tibljaš.

Rašić i Tibljaš naveli su da su poslednjih pet godina pokušavali da nagovore Bareta da potraži lekarsku pomoć zbog zdravstvenih problema, ali u tome nisu uspeli. Foto: Jutjub printskrin/Goran Bare & Majke CroRec Official

Jedan od najupečatljivijih muzičara hrvatske rok scene, Bare je ostavio dubok trag pesmama "Teške boje", "Mene ne zanima", "Vrijeme je da se krene" i "Budi ponosan". NJegovu karijeru obeležili su snažni nastupi, prepoznatljiv glas i beskompromisan odnos prema muzici, ali i brojne lične tragedije o kojima je otvoreno govorio.

Krajem septembra pozlilo mu je tokom nastupa u Makarskoj, zbog čega je koncert prekinut već tokom prve pesme. Bend je nakon toga najavio dvomesečnu pauzu kako bi se muzičar odmorio i oporavio. Foto: Printskrin/Youtube/Dancing Bear Records TV

Dvojica prijatelja poginula u stravičnoj nesreći

Jedna od tragedija koja je obeležila Baretov život dogodila se u ranoj fazi postojanja grupe "Majke", kada su dvojica članova benda poginula u saobraćajnoj nesreći.

U intervjuu za "Večernji list" iz septembra 2022. godine, Bare se prisetio kako su se vraćali sa probe prema Vinkovcima kada je automobil u kojem su bila trojica mladića velikom brzinom prošao pored njih.

– Sjurili su se automobilom u Bosut i utopili. Vraćali smo se s probe makadamom u Vinkovce i u jednom je trenutku auto s njima trojicom projurio pored nas, vozili su strašno brzo – ispričao je muzičar.

Kako je naveo, tek po dolasku u Vinkovce saznali su da je automobil sleteo u reku.

– Mi smo prošli autom pored mesta na kojem su se okrenuli na krov i potonuli! Vratili smo se na to mesto i videli gužvu i sve ostalo – prisetio se Bare.

Nakon tragedije, kako je tvrdio, pojedini ljudi, uključujući roditelje poginulih, optuživali su ga da je mladićima dao drogu pre vožnje. Bare je takve optužbe odlučno odbacivao.

U poslednjem intervjuu se osvrnuo na iskustva

Foto: Jutjub printskrin/Croatia Records

U jednom od poslednjih intervjua, koji je početkom septembra dao za "Index.hr", osvrnuo se na životne tragedije i iskustva koja su ga oblikovala.

– Ne bih želeo nikome da doživi stvari koje sam ja doživeo, ali i to je život. On je i tuga i plač, i smeh i glad, i sitost i debljina. Sve je to život i ne treba se ničega stideti – rekao je Bare.

Govoreći o članovima grupe "Majke", priznao je koliko su mu značili.

– Da nema njih, ne bi bilo ni mene. Ne vidim nikakvo veselje bez njih. Oni su mi najbolji prijatelji i ljudi koji me jedini razumeju – govorio je muzičar čija je smrt potresla regionalnu rok scenu.

Probudio se pored mrtve supruge: „Želeo sam da umrem“

Još teži udarac doživeo je kada mu je preminula prva supruga Mirjana, koju je, prema sopstvenom svedočenju, jednog jutra pronašao mrtvu pored sebe.

O tom trenutku govorio je u intervjuu za „Večernji list“, priznajući da je posle suprugine smrti doživeo nervni slom i upao u period samouništavanja.

Probudio se pored mrtve supruge: „Želeo sam da umrem“

– Kad sam ja nju ujutro pronašao mrtvu pored sebe, doživeo sam nervni slom. I krenuo sam sebe uništavati u pokušaju da odem za njom u smrt. Želeo sam da umrem, ali sam shvatio da me ostavila s detetom od godinu dana i da ne mogu njega ostaviti – ispričao je tada Bare.

Muzičar je priznao i da je njegov odnos sa sinom Miranom godinama bio narušen. Naveo je da je otišao kada je dečak imao pet godina, nakon čega je sin odrastao uz baku i deku.

– Ne. Jako je to zeznuto. Ja sam ga ostavio kad je imao pet godina i on me se zapravo ne seća – odgovorio je na pitanje da li se čuje sa sinom.

Priznao je da ga je, kako je stario, sve više mučilo što nije bio prisutan u sinovljevom životu, što je propuštao rođendane i važne trenutke. U vreme intervjua naveo je da Miran živi u Zadru i da je završio fakultetske studije.

Bare o drogi i zavisnosti

Bare je otvoreno govorio i o zavisnosti od heroina, upozoravajući mlade da nikada ne probaju drogu.

– Evo, molim današnje klince da to ne probaju jer je to pakao. Posebno kad te apstinencijske krize nateraju na kriminal, gotov si – poručio je

- Bio sam veliki protivnik zavisnosti jer me je nerviralo ponašanje narkomana, stalno su se češkali i lutali okolo. Ne znam šta me je spopalo, odlučio sam da vidim kako je uzimati heroin. Sedeo sam u piceriji, taj diler mi ga je pripremio, i ne mogu vam reći kako sam se osećao. Znam da je padao lagan sneg, izašao sam napolje i osećao se toplo i bezbedno. Kao povratak u matericu i bezbedno. Slatkoća. Ali samo nakratko, a onda je počeo pakao - zaključio je.

(Večernji.hr)

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