Izrael je danas dodelu Nobelove nagrade za mir Navanetem Navi Pilaj nazvao "grotesknom zloupotrebom nagrade u cilju legitimizacije mržnje i predrasuda prema Izraelu".

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela saopštilo je da bi Pilaj bila glavni kandidat kada bi postojala nagrada "za laži, mržnju i klevete", preneo je Tajms of Izrael.

- NJena uloga u neumoljivoj, politički motivisanoj demonizaciji Izraela i širenju laži o genocidu govori sama za sebe - navodi se u saopštenju i ocenjuje da je sada Nobelov komitet nagradio najveću laž 21. veka. Foto: Profimedia

U saopštenju se takođe navodi da nacista Jozef Gebels sigurno aplaudira iz pakla.

Pilaj je bila na čelu komisije Ujedinjenih nacija koja je optužila Izrael za genocid.

Ona je ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za mir jer je, kako je, između ostalog, navedeno u obrazloženju Nobelovog komiteta, uz izuzetnu hrabrost i integritet, predvodila napore ka uspostavljanju sveobuhvatnijeg globalnog pravnog poretka. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP /Jan Fritz / Alamy,chris Schäfer / Panthermedia / Profimedia

Pilaj je, dodaje se, nagrađena za svoje napore ka unapređenju mira i međunarodnog prava.

Ovogodišnja laureatkinja imala je ključnu ulogu u obezbeđivanju procesuiranja ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, navedeno je. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Nit koja povezuje njenu ranu karijeru, tokom koje je branila Nelsona Mandelu i druge koji su se borili protiv aparthejda, sa njenim kasnijim radom kao sudije u nekim od najvažnijih međunarodnih sudskih postupaka našeg vremena jeste borba za pravdu i jednakost pred zakonom, ističe se u obrazloženju.

"Još malo glasnije i podeliću nagradu sa Trampom" - oglasila se Navi Pilaj

Južnoafrička pravnica Navi Pilaj, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, izjavila je da nije mogla da veruje kada su joj kolege saopštile da je osvojila priznanje, dok je Izrael odluku Nobelovog komiteta nazvao ''grotesknom zloupotrebom nagrade u cilju legitimizacije mržnje i predrasuda prema Izraelu''.

Pilaj je vest o nagradi saznala tokom skupa u sudnici u Nirnbergu, gde su pre 80 godina održavana suđenja. Kada su joj kolege saopštile vest, upitala ih je: "Je li to istina?"

- Mislila sam da je šala - rekla je Pilaj, kojoj su kolege odgovorile da je vest već objavljena svuda, između ostalog i na BBC-ju.

Južnoafrička pravnica Navi Pilaj, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, izjavila je da nije mogla da veruje kada su joj kolege saopštile da je osvojila priznanje, dok je Izrael odluku Nobelovog komiteta nazvao ''grotesknom zloupotrebom nagrade u cilju legitimizacije mržnje i predrasuda prema Izraelu''. Pilaj je vest o nagradi saznala tokom skupa u sudnici u Nirnbergu, gde su pre 80 godina održavana suđenja. Kada su joj kolege saopštile vest, upitala ih je: "Je li to istina?" - Mislila sam da je šala - rekla je Pilaj, kojoj su kolege odgovorile da je vest već objavljena svuda, između ostalog i na BBC-ju. Na snimku koji je na društvenoj mreži Iks objavila generalna sekretarka Amnesti internešenela Agnes Kalamard, Pilaj je održala kratko obraćanje nakon što su joj prisutni čestitali. - Ako budete još malo glasnije aplaudirali, možda ću nagradu podeliti sa američkim predsednikom Donaldom Trampom - našalila se ona. Istakla je da joj je posebno prikladno što je vest o nagradi dočekala okružena prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava. - Poslednje što sam uradila bilo je podnošenje izveštaja o Gazi, u kojem sam ono što se tamo događa nazvala genocidom, kako bi se utvrdilo činjenično stanje - rekla je Pilaj. Komentarišući to što je Nobelov komitet istakao njenu hrabrost, navela je da je bila veoma iznenađena takvim opisom. - Zašto bi vam bila potrebna hrabrost da govorite istinu? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice. To je nepristrasno donošenje odluka - poručila je ona.

Na snimku koji je na društvenoj mreži Iks objavila generalna sekretarka Amnesti internešenela Agnes Kalamard, Pilaj je održala kratko obraćanje nakon što su joj prisutni čestitali.

- Ako budete još malo glasnije aplaudirali, možda ću nagradu podeliti sa američkim predsednikom Donaldom Trampom - našalila se ona.

Istakla je da joj je posebno prikladno što je vest o nagradi dočekala okružena prijateljima i kolegama koji podržavaju ljudska prava.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

- Poslednje što sam uradila bilo je podnošenje izveštaja o Gazi, u kojem sam ono što se tamo događa nazvala genocidom, kako bi se utvrdilo činjenično stanje - rekla je Pilaj.

Komentarišući to što je Nobelov komitet istakao njenu hrabrost, navela je da je bila veoma iznenađena takvim opisom.

- Zašto bi vam bila potrebna hrabrost da govorite istinu? Tumačite zakon, razmatrate sve činjenice. To je nepristrasno donošenje odluka - poručila je ona.

(Tačno)

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