U Ulici Oslobođenja u Novom Pazaru, u blizini škole poznate kao "Tršo" vozilo je udarilo devojčicu, nakon čega se vozač udaljio s mesta nezgode.

Mladić koji se nalazio na motociklu krenuo je za vozačem nakon što je vozilo napustilo mesto događaja, prenosi portal "Sandžak Danas".

Informacije o zdravstvenom stanju devojčice i eventualnim povredama nisu dostavljene, zbog čega se o posledicama udara ne može pouzdano govoriti.

"Reno" kojim je udarena devojčica kod škole "Tršo" ukraden je istog dana s gradilišta, saznaje Sandžak Danas iz policijskih izvora.

Vozač je nakon nesreće pobegao, uklonio registarske tablice i prodao automobil za mali iznos. Istraga je u toku, a za njim se i dalje traga.

(Sandžak Danas)

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