Zadušnice su dan kada se okupljamo u molitvi za one koji su nas napustili, ali i trenutak duhovnog povezivanja sa nevidljivim svetom. U tom duhovnom okruženju, beseda koju je patrijarh Pavle izgovorio na liturgiji za Zadušnice u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog nosi sa sobom ne samo reči utehe, već i poziv na duhovnu pažnju i prosvetljenje.

NJegove reči, koje i dalje odzvanjaju, podsećaju nas da u svakoj molitvi za pokojne, u svakom sećanju na njih, ne tražimo samo tugu, već i duboko značenje zajedništva sa Bogom i sa svim svetima. Patrijarh Pavle je kroz svoju besedu na Zadušnice ukazivao na to da molitva za upokojene nije samo čin odanosti, već izraz ljubavi i nade u vaskrsenje, jer su i mrtvi deo te svete Crkve, tela Hristovog. Foto: KOCA SULEJMANOVIC/AFP/Profimedia

Beseda je započela citatima iz Jevanđelja po Luki i Jovanu, koje je patrijarh Pavle povezao sa temama života, smrti, Hristovog povratka i sudbine duša, a u nastavku svoje nadahnute besede patrijarh Pavle se osvrnuo na zajedništvo u Crkvi, koje nije ograničeno vremenom, nego traje kroz vekove:

- Mi smo u Hristu jedno, jedna Crkva kojoj je glava Hristos, a mi smo svi mistički telo Crkve, telo Hristovo. U Crkvu Hristovu spada i Gospod kao glava te Crkve, Sveta Bogorodica i svi sveti Mučenici i ostali Sveti u Crkvi trijumfujućoj, a takođe i mi živi koji smo još u Crkvi vojujućoj - besedio je patrijarh, a potom istakao:

- U tu Crkvu, kako kažem, spadaju i svi upokojeni u Gospodu. I naša je dužnost, ako možemo reći za ljubav da ona ima dužnost, da se sećamo svojih upokojenih jer smo zajednica, ostajemo to i po smrti njihovoj i našoj kad dođe, zajednica ostaje sa Bogom i njihovim i našim, i sa svima svetima i sa svima našim upokojenima.

- Moleći se za upokojene i danas i svagda, da ne zaboravimo da taj čas čeka i nas i da se trudimo i sada, jer ne znamo kad će taj čas doći i da budemo dostojni izaći pred Sina Božijeg da bi čuli NJegov glas: Hodićete blagosloveni Oca moga, da primite Carstvo koje vam je spremjeno od postanja sveta" (Mt. 25, 34). To da bude i današnja naša opomena i savet, kako za nas, tako i za sve druge. Foto: Armend NIMANI/AFP/Profimedia

Na kraju, patrijarh je uputio molitvu Gospodu za upokojene i blagoslovio sve prisutne:

- Neka se Gospod seti upokojenih slugu Svojih koji su u veri i životu po veri i otišli sa ovoga sveta i pomogne i nama i da imamo u vidu taj čas izlaska pred NJega, Sudiču Pravednog, da živimo i sada sa tom verom, životom po toj veri svetoj pravoslavnoj. Bog vas blagoslovio - poručio je patrijarh Pavle.

Ova beseda izrečena na Zadušnice podseća na večnu istinu: smrt nije kraj, već prelazak u večni život u Hristu. Iako je svet pun nevolja i iskušenja, vera nas vodi ka spasenju.

(Religija.rs)

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