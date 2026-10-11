Ona je između ostalog prokomentarisala svoj ljubavni život, a dotakla se i sina.

Otkrivajući koje su joj omiljene svetske destinacije, Sanja Marinković je izdvojila Englesku, Španiju i Dansku, ali je dodala da je domaći mentalitet ipak neprikosnoven. Govoreći o emotivnom statusu i razvodu, voditeljka je ljubavni život uporedila sa pozorišnom predstavom u kojoj je najvažnije zadržati glavnu ulogu i staviti sebe na prvo mesto. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- LJubavni život je jedna pozorišna predstava, imaš glavnu ulogu, i epozodnu ulogu, a najvažnije je da budem glavna uloga, da ne postanem epizodna. Iskreno svakome se desi da pogrešiš u izboru, a eto ja sam se razvela, ali volela sam mnogo, ali sada bih više gledala sebe i stavila sebe na prvo mesto - rekla je voditeljka Magazin IN-a pa je priznala da li je zaljubljena.

- Uvek postoji neko, ali da li je to ljubav. Ja uvek imam flertovanje i uvek imam simpatiju. Mi žene imamo nekoga koga mi čekamo, ali on ne zna da ga čekamo, ali moja najveća ljubav je u Španiji, to je moj Strahinja (sin), on se prvi put odvojio od mene, ali li od zajedničkog života, ali studira i lepo mu je i to je najvažnije. Iskreno jako sam uplašena, stalno mu pišem, gde je, šta je, kako je, kada mi ne odgovori 30 minuta ja napravim haos, ali on je dobar, vredan je, poslušan je i sada uči da bude sam. Foto: M.M./ATAImages

Bila na meti pljačkaša

Pored emotivnih tema, Sanja je otkrila i dramatičnu situaciju iz Londona, gde su tri muškarca opkolila na ulici dok je čekala prevoz i pokušala da joj otmu torbicu i telefon. Zahvaljujući sopstvenom poviku i brzi reakciji vozača Ubera, uspela je da pobegne na sigurno, zaključivši da se uprkos svemu najbezbednije oseća u Srbiji.

- Jao desilo se to, ja sam bila u Londonu, i čekala sam Uber, i desilo se to da su me tri muškarca opkolila, i krenuli da mi vuku telefon i torbicu, i ja sam krenula da vičem, i to je video vozač Ubera koji je dreknuo, i ja sam pobegla u Uber, rekla je Sanja. Foto: ATA images/A. Ahel

"Pustiti dete u svet nije lako"

Podsetimo, Sanja Marinković sada priprema sina za novo životno poglavlje, u akademskim vodama, a o njegovom izboru studija, ovako je govorila.

- Strahinja je radoznao i energičan, voli preduzetništvo i kreativne izazove. Još istražuje koji fakultet bi studirao, ali jasno je da ga zanimaju oblasti koje spajaju inovaciju i praktičnost, komunikaciju i biznis. Trudiću se da ga podržim u svakom njegovom izboru - rekla je i dodala:

- Pustiti dete u svet nije lako, a verujem da smo mu dali krila koja će ga nositi gde god poželi - rekla je svojevremeno voditeljka za "Hello!"

(Kurir)

BONUS VIDEO