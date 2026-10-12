Projekcija dokumentarnog filma o Dinu Rađi u Ulcinju protekla je u znaku velikih emocija, a legendarni košarkaš se prisećao najvažnijih trenutaka svoje bogate karijere.

Nakon prikazivanja ostvarenja "Rađa – from Split to Hall of Fame", član generacije koja je obeležila jednu eru evocirao je uspomene na odrastanje i sportske uspehe.

- Film je nastao 2020. i uvek ga je emotivno gledati, svaki mi je put sve teže. Sve je manje ljudi koji su živi od ovih koji su učestvovali u filmu pa mi je jako, jako teško pogledati ga do kraja. Neka pričaju neki drugi - rekao je Rađa publici pa podelio anegdotu u razgovoru s bivšim komentatorom HTV-a Slavkom Cvitkovićem. Foto: ATA images/Dušan Milenković

- Bilo je to 1997, dolazim u Panatinaikos, dolazimo da igramo u Zagreb protiv Cibone. Cvik mi dolazi: "Kad se završi utakmica, odmah dođi kod mene, idemo uživo, molim te." Došao sam kući posle dugo vremena, trebalo je lako da ih dobijemo, na početku promašim dva, tri šuta. I dođe kontra, ostanem sam ispod koša, lagano je zakucam, nisam se ni "vešao". A cela dvorana krene da skandira: "Dino, cigane!" Na to ja razbudim sve svoje elemente, popi*dim, na*ebem im se matere svima, slavim svaki koš kao da je gol. Dođem kod Slavka po dogovoru nakon utakmice, a on meni: "Završili smo, nema više" - nasmejao se Rađa.

Božidar Maljković je kao mlad trener, u kasnim tridesetim godinama, preuzeo Jugoplastiku i predvodio tim do dva uzastopna evropska trona 1989. i 1990. U to vreme, Dino Rađa je bio tek na početku karijere, u svojim ranim dvadesetim. Foto: N. Paraušić

- Nisam imao pojma ko je on. Nisam hteo da mi dovode nekoga za koga nisam mnogo čuo. Ali već na prvom treningu je pokazao autoritet - prisetio se Rađa.

(Kurir)

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